Rakoharjasetti
Höyrypesurissa käytettävä käytännöllinen harjasetti, joka sopii täydellisesti esimerkiksi laattasaumojen perusteelliseen puhdistukseen.
Rakoharjasetti tekee esimerkiksi kylpyhuoneen tai keittiön laattojen saumojen puhdistamisesta helpompaa kuin koskaan. Harjasten muoto on räätälöity täydellisesti laattasaumoille, ja tekevät puhdasta jälkeä ilman kemikaaleja.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuiset harjakset
- Poistaa kiinni tarttunutta likaa helposti.
- Pitkäikäiset harjakset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|46 x 8 x 58
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.