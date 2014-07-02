Pumpa za cisterne BP 2 Cistern
Pumpa za navodnj. BP 2 Cistern s robusnim kućištem od plem. čelika je idealna podv. tlačna pumpa za navodnj. vrta kišnicom iz cisterne. Uklj. kompl. priključaka crijeva i prekidač s plovkom.
Podvodna tlačna pumpa BP 2 Cistern idealna je za korištenje alternativnih izvora vode u svrhu navodnjavanja vrta. Zahvaljujući ciljanom korištenju kišnice, vode iz bunara ili podzemne vode moguće je uštedjeti velike količine skupocjene pitke vode. Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelika izrazito su robusni. Za spuštanje - na primjer u okno bunara - na pumpu je moguće staviti uže. Podvodna tlačna pumpa ima integrirani predfiltar kao i prekidač s plovkom koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode i tako ju štiti od rada na suho. Visinu uključenja moguće je fleksibilno namjestiti. U opseg isporuke uključen je komplet za priključenje crijeva, pomoću kojeg je bez problema na pumpu moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.
Značajke i prednosti
Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelikaDug životni vijek i otpornost na udarce kao i siguran transport i jednostavno rukovanje.
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventilBrzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Integrirani predfiltarŠtiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Prekidač s plovkom s fiksiranjem kabela
- Zaštita od rada na suho s jednostavnim namještanjem visine uključenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|800
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 5700
|Visina prijenosa (m)
|32
|Tlak (bar)
|maks. 3,2
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|9,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|130 x 130 x 475
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva
Oprema
- Integrirani povratni ventil
- Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
- Prekidač s plovkom
- Robusna ručka od plemenitog čelika
- Integrirani predfiltar
- Jednostavno definiranje visine uključenja
Područja primjene
- Navodnjavanje vrta iz cisterne