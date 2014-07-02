Podvodna tlačna pumpa BP 2 Cistern idealna je za korištenje alternativnih izvora vode u svrhu navodnjavanja vrta. Zahvaljujući ciljanom korištenju kišnice, vode iz bunara ili podzemne vode moguće je uštedjeti velike količine skupocjene pitke vode. Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelika izrazito su robusni. Za spuštanje - na primjer u okno bunara - na pumpu je moguće staviti uže. Podvodna tlačna pumpa ima integrirani predfiltar kao i prekidač s plovkom koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode i tako ju štiti od rada na suho. Visinu uključenja moguće je fleksibilno namjestiti. U opseg isporuke uključen je komplet za priključenje crijeva, pomoću kojeg je bez problema na pumpu moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.