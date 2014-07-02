Pumpa za cisterne BP 2 Cistern

Pumpa za navodnj. BP 2 Cistern s robusnim kućištem od plem. čelika je idealna podv. tlačna pumpa za navodnj. vrta kišnicom iz cisterne. Uklj. kompl. priključaka crijeva i prekidač s plovkom.

Podvodna tlačna pumpa BP 2 Cistern idealna je za korištenje alternativnih izvora vode u svrhu navodnjavanja vrta. Zahvaljujući ciljanom korištenju kišnice, vode iz bunara ili podzemne vode moguće je uštedjeti velike količine skupocjene pitke vode. Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelika izrazito su robusni. Za spuštanje - na primjer u okno bunara - na pumpu je moguće staviti uže. Podvodna tlačna pumpa ima integrirani predfiltar kao i prekidač s plovkom koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode i tako ju štiti od rada na suho. Visinu uključenja moguće je fleksibilno namjestiti. U opseg isporuke uključen je komplet za priključenje crijeva, pomoću kojeg je bez problema na pumpu moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.

Značajke i prednosti
Pumpa za cisterne BP 2 Cistern: Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelika
Kućište pumpe, nastavak s navojem i ručka od plemenitog čelika
Dug životni vijek i otpornost na udarce kao i siguran transport i jednostavno rukovanje.
Pumpa za cisterne BP 2 Cistern: Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Brzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Pumpa za cisterne BP 2 Cistern: Integrirani predfiltar
Integrirani predfiltar
Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Prekidač s plovkom s fiksiranjem kabela
  • Zaštita od rada na suho s jednostavnim namještanjem visine uključenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 800
Dobavna količina maks. (l/h) < 5700
Visina prijenosa (m) 32
Tlak (bar) maks. 3,2
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 9,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 130 x 130 x 475

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva

Oprema

  • Integrirani povratni ventil
  • Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
  • Prekidač s plovkom
  • Robusna ručka od plemenitog čelika
  • Integrirani predfiltar
  • Jednostavno definiranje visine uključenja
Pumpa za cisterne BP 2 Cistern
Pumpa za cisterne BP 2 Cistern
Područja primjene
  • Navodnjavanje vrta iz cisterne
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH