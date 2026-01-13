Bilo za navodnjavanje, za opskrbu perilica rublja ili WC-a – Kärcher kvalitetna pumpa BP 3 Home & Garden idealna je za korištenje alternativnih izvora vode kao što je tehnološka voda (npr. kišnica iz cisterni). Zahvaljujući automatskoj Start/Stop funkciji, pumpa se po potrebi automatski uključuje – i kasnije ponovo isključuje. Uključena maksimalna moguća zaštita: Pumpa se automatski isključuje putem zaštite od rada na suho i zasvijetli prikaz pogreške. Ova učinkovita pumpa ne zahtijeva održavanje i uvjerava konstantnim tlakom za optimalno navodnjavanje vrta. Integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja i gumene nožice koje sprječavaju buku dodatna su obilježja komfora. Serijski predfiltar i integrirani povratni ventil osiguravaju pouzdan rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vijek. Moguće je produljenje jamstva na 5 godina.