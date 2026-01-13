KRS komplet za navodnjavanje lončanica
KRS® komplet za navodnjavanje lončanica za terase: optimalno za učinkovito zalijevanje do 15 biljaka. Putem sustava crijeva i kapala moguće je praktično zalijevanje lončanica.
Kärcher komplet za navodnjavanje lončanica za terase dio je sustava Kärcher Rain System® te je optimalan za učinkovito zalijevanje do 15 biljaka. Tako je putem sustava crijeva i kapaljki moguće praktično zalijevanje lončanica. Količinu vode moguće je individualno regulirati na svakom elementu za kapanje, tako da je omogućeno navodnjavanje biljaka u skladu s potrebama i bez rasipanja vode. Opskrba vodom ide preko fleksibilnog crijeva promjera 1/2" dužine 10 m (uklj. priključak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 i spojku crijeva za priključenje na slavinu). Tanko crijevo (10 m uklj. u opseg isporuke) se priključuje pomoću manžeta (uključeno 10), koje je zahvaljujući integriranoj igli moguće bez alata spojiti na Kärcher Rain System® crijevo. Navodnjavanje u loncima se odvija putem kapala (uklj. 15 kom.), koja se pričvršćuju pomoću šiljaka za zemlju (uklj. 15 kom.). Komplet dodatno sadrži krajnje elemente (3x mali, 1x veliki) za zatvaranje i T-elemente (uklj. 10 kom.) za spajanje crijeva. Sustav je po želji moguće proširiti proizvodima iz sustava Kärcher Rain System® ili SensoTimer eco!ogic za učinkovito upravljanje navodnjavanjem.
Značajke i prednosti
Komplet za zalijevanje lončanica, za 15 biljaka
- Praktično i učinkovito zalijevanje biljaka i lončanica
Kapaljka s regulacijom količine vode
- Ciljano navodnjavanje biljaka prilagođeno potrebama.
Mogućnost proširenja
- Mogućnost kombiniranja s Kärcher Rain System®-komponentama kao i sa SensoTimer eco!ogic za učinkovito upravljanje.
Mogućnost individualnog kombiniranja
- Iznimno fleksibilno polaganje.
Fleksibilno crijevo kao i manžeta s integriranom iglom
- Montaža bez alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|270 x 270 x 95
Opseg isporuke
- T-elementi za zalijevanje lončanica: 10 Komad(a)
- Krajnji elementi, mali: 3 Komad(a)
- Krajnji elementi, veliki: 1 Komad(a)
- Kapalo za zalijevanje kapanjem: 15 Komad(a)
- Spojna obujmica: 10 Komad(a)
- Uzemljeni šiljci za zalijevanje lončanica: 15 Komad(a)
Oprema
- Mogućnost regulacije količine vode
- Montaža bez alata
Područja primjene
- Biljke u loncima
- zalijevanje