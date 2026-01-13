Kärcher komplet za navodnjavanje lončanica za terase dio je sustava Kärcher Rain System® te je optimalan za učinkovito zalijevanje do 15 biljaka. Tako je putem sustava crijeva i kapaljki moguće praktično zalijevanje lončanica. Količinu vode moguće je individualno regulirati na svakom elementu za kapanje, tako da je omogućeno navodnjavanje biljaka u skladu s potrebama i bez rasipanja vode. Opskrba vodom ide preko fleksibilnog crijeva promjera 1/2" dužine 10 m (uklj. priključak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 i spojku crijeva za priključenje na slavinu). Tanko crijevo (10 m uklj. u opseg isporuke) se priključuje pomoću manžeta (uključeno 10), koje je zahvaljujući integriranoj igli moguće bez alata spojiti na Kärcher Rain System® crijevo. Navodnjavanje u loncima se odvija putem kapala (uklj. 15 kom.), koja se pričvršćuju pomoću šiljaka za zemlju (uklj. 15 kom.). Komplet dodatno sadrži krajnje elemente (3x mali, 1x veliki) za zatvaranje i T-elemente (uklj. 10 kom.) za spajanje crijeva. Sustav je po želji moguće proširiti proizvodima iz sustava Kärcher Rain System® ili SensoTimer eco!ogic za učinkovito upravljanje navodnjavanjem.