Metalni pištolj za prskanje Premium
Kvalitetni i posebno robusni metalni pištolj za prskanje Premium načinjen je za posebno dugotrajna zalijevanja te komforno leži u ruci.
Za najviše zahtjeve potreban je visokokvalitetan materijal. Metalni pištolj za prskanje Premium ne samo da dobro leži u ruci, već je zahvaljujući obradi metala iznimno robustan pa stoga i dugovječan. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, uvjerava individualnim komforom u rukovanju, koji pruža jedino Kärcher. Putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga, metalni pištolj za prskanje Premium ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. na primjer za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem ili za odstranjivanje grube nečistoće na terasama ili vrtnom namještaju. Übrigens: Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Okretna ručka
- Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Elementi od meke plastike
- Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Obrada kvalitetnih metalnih elemenata
- Za posebnu robusnost i dug životni vijek.
- Posebno dobro leži u ruci, za komforno rukovanje.
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|225 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Okretna ručka
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od meke plastike
- Željezo
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština