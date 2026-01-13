Metalni pištolj za prskanje Premium

Kvalitetni i posebno robusni metalni pištolj za prskanje Premium načinjen je za posebno dugotrajna zalijevanja te komforno leži u ruci.

Za najviše zahtjeve potreban je visokokvalitetan materijal. Metalni pištolj za prskanje Premium ne samo da dobro leži u ruci, već je zahvaljujući obradi metala iznimno robustan pa stoga i dugovječan. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, uvjerava individualnim komforom u rukovanju, koji pruža jedino Kärcher. Putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga, metalni pištolj za prskanje Premium ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. na primjer za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem ili za odstranjivanje grube nečistoće na terasama ili vrtnom namještaju. Übrigens: Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Okretna ručka
  • Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Elementi od meke plastike
  • Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Obrada kvalitetnih metalnih elemenata
  • Za posebnu robusnost i dug životni vijek.
  • Posebno dobro leži u ruci, za komforno rukovanje.
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 225 x 42 x 105

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Okretna ručka
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Elementi od meke plastike
  • Željezo
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
