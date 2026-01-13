Za najviše zahtjeve potreban je visokokvalitetan materijal. Metalni pištolj za prskanje Premium ne samo da dobro leži u ruci, već je zahvaljujući obradi metala iznimno robustan pa stoga i dugovječan. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, uvjerava individualnim komforom u rukovanju, koji pruža jedino Kärcher. Putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga, metalni pištolj za prskanje Premium ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. na primjer za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem ili za odstranjivanje grube nečistoće na terasama ili vrtnom namještaju. Übrigens: Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.