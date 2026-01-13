Premium nosač crijeva HR 7.300
Za spremanje crijeva i vrtnog pribora. S demont. bubnjem za crijevo, mogućn. odlaganja prskalica i raspršivača kao i velikom kutijom za spremanje i mogućn. fiksiranja štapova za zalijevanje.
Kompaktna stanica za navodnjavanje! Gotovi montirani Premium nosač crijeva HR 7.300 za mobilnu ili stacionarnu uporabu savršen je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti odlaganja konačno se sve nalazi na jednom mjestu. Detalji opreme: demontažni bubanj za crijevo (2 u 1), mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača, prostrana kutija za spremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica itd. Uključujući zidni držač i 2 spojke za crijevo kao i dodatnu mogućnost fiksiranja štapova za zalijevanje. Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva (kapacitet: crijevo 1/2" dužine 30 m ili crijevo 5/8" dužine 20 m ili crijevo 3/4" dužine 12 m). Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
2 x standardna spojka za crijevo
Demontažni bubanj za crijevo (2 u 1)
Mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača.
Mogućnost fiksiranja štapa za zalijevanje ili prskalica pričvršćenih na crijevo
Prostrana kutija za pospremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica, itd.
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 30 m ili crijevo 5/8" dužine 20 m ili crijevo 3/4" dužine 12 m
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Robusna obrada
- Dugotrajnost.
- Gotovo montirano
Zidni držač
- Stanica za navodnjavanje za praktično čuvanje crijeva i vrtnog pribora na malo mjesta
- Jednostavno postavljanje na (vanjske) zidove
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema