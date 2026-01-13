Kompaktna stanica za navodnjavanje! Gotovi montirani Premium nosač crijeva HR 7.300 za mobilnu ili stacionarnu uporabu savršen je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti odlaganja konačno se sve nalazi na jednom mjestu. Detalji opreme: demontažni bubanj za crijevo (2 u 1), mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača, prostrana kutija za spremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica itd. Uključujući zidni držač i 2 spojke za crijevo kao i dodatnu mogućnost fiksiranja štapova za zalijevanje. Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva (kapacitet: crijevo 1/2" dužine 30 m ili crijevo 5/8" dužine 20 m ili crijevo 3/4" dužine 12 m). Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.