S širinom rezanja od 32 cm, lagana i okretnja LMO 2-18 Battery kosilica savršeno je prikladna za manje travnjake do 250 m². Visina rezanja može se prilagoditi na jedan od pet nivoa, od 25 do 60 mm. U kombinaciji sa snažnim bežičnim motorom, trava se uvijek reže savršeno. Kada se kosi uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave, osiguravajući da nijedna stabljika ne bude propuštena. Pokošena trava sakuplja se u 30-litrskom spremniku za travu. Visinom podesiva ručka za vođenje osigurava uspravan i udoban položaj pri košnji, a sklopivi dizajn omogućuje uštedu prostora prilikom pohrane. Transportna ručka također se može koristiti za nošenje lagane bežične kosilice gdje god je potrebna, primjerice uz stepenice. LMO 2-18 Battery kompatibilna je sa svim zamjenjivim baterijama s 18 V Kärcher Battery Power platforme.