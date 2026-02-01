Baterijska kosilica LMO 2-18
S bežičnim motorom i širinom rezanja od 32 cm, okretnja LMO 2-18 Battery bežična kosilica idealna je za manje travnjake do 250 m².
S širinom rezanja od 32 cm, lagana i okretnja LMO 2-18 Battery kosilica savršeno je prikladna za manje travnjake do 250 m². Visina rezanja može se prilagoditi na jedan od pet nivoa, od 25 do 60 mm. U kombinaciji sa snažnim bežičnim motorom, trava se uvijek reže savršeno. Kada se kosi uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave, osiguravajući da nijedna stabljika ne bude propuštena. Pokošena trava sakuplja se u 30-litrskom spremniku za travu. Visinom podesiva ručka za vođenje osigurava uspravan i udoban položaj pri košnji, a sklopivi dizajn omogućuje uštedu prostora prilikom pohrane. Transportna ručka također se može koristiti za nošenje lagane bežične kosilice gdje god je potrebna, primjerice uz stepenice. LMO 2-18 Battery kompatibilna je sa svim zamjenjivim baterijama s 18 V Kärcher Battery Power platforme.
Značajke i prednosti
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje traveZahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
Prikaz razine napunjenostiPoklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
- Sa samo jednim pokretom, potrebna visina rezanja može se podesiti na jednu od pet razina, u rasponu od 25 do 60 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Travne češljevi automatski hvataju travu koja raste do ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Ručka za vođenje može se individualno prilagoditi tjelesnoj visini – za uvijek uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za djecu: Sprečava se slučajno pokretanje kosilice.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|32
|visina košenja (mm)
|25 - 60
|Namještanje visine reza
|5-struko
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|30
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|10,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
Videos
Područja primjene
- Travnjak