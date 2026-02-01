Laka i okretnja: s širinom rezanja od 32 cm, LMO 2-18 Battery Set bežična kosilica idealna je za manje travnjake do 250 m². Visina rezanja može se prilagoditi na jedan od pet nivoa, od 25 do 60 mm. U kombinaciji s snažnim bežičnim motorom, trava se uvijek reže precizno. Kada se kosi uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave, osiguravajući da nijedna stabljika ne bude propuštena. Pokošena trava sakuplja se u 30-litrskom spremniku za travu. Visinom podesiva ručka za vođenje osigurava uspravan i udoban položaj pri košnji, a sklopivi dizajn omogućuje uštedu prostora prilikom pohrane. Transportna ručka također se može koristiti za nošenje lagane bežične kosilice gdje god je potrebna, primjerice uz stepenice. Baterija i brzi punjač uključeni su u opseg isporuke.