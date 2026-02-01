Baterijska kosilica od 18 volti je lagana, upravljiva i ima snažan motor bez četkica. Travnjaci do 350 četvornih metara kose se brzo i precizno. Radna širina je 34 centimetra. Visina rezanja može se lako prilagoditi prema potrebi na jednu od pet razina, u rasponu od 25 do 65 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno pokositi rubove ili granice, češljevi za travnjak uspravljaju vlati trave, osiguravajući učinkovitije rezanje vlati. Sa sustavom košnje 2-u-1, pokošena trava se ravnomjerno raspoređuje po travnjaku kao prirodno gnojivo tijekom malčiranja ili se skuplja u spremnik za skupljanje trave od 35 litara – za dulju neprekidnu košnju. Vodilica je podesiva po visini za udoban radni položaj. Kad je okvir sklopljen, zauzima manje prostora u skladištu. Tu su integrirane transportne ručke za lako nošenje uz stepenice i preko stepenica. Baterija i brzi punjač uključeni.