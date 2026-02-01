Baterijska kosilica LMO 3-18 Battery Set
Lagana i okretna baterijska kosilica od 18 V sa snažnim motorom bez četkica i širinom rezanja od 34 cm, prikladna za travnjake do 350 m². Baterija i brzi punjač uključeni.
Baterijska kosilica od 18 volti je lagana, upravljiva i ima snažan motor bez četkica. Travnjaci do 350 četvornih metara kose se brzo i precizno. Radna širina je 34 centimetra. Visina rezanja može se lako prilagoditi prema potrebi na jednu od pet razina, u rasponu od 25 do 65 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno pokositi rubove ili granice, češljevi za travnjak uspravljaju vlati trave, osiguravajući učinkovitije rezanje vlati. Sa sustavom košnje 2-u-1, pokošena trava se ravnomjerno raspoređuje po travnjaku kao prirodno gnojivo tijekom malčiranja ili se skuplja u spremnik za skupljanje trave od 35 litara – za dulju neprekidnu košnju. Vodilica je podesiva po visini za udoban radni položaj. Kad je okvir sklopljen, zauzima manje prostora u skladištu. Tu su integrirane transportne ručke za lako nošenje uz stepenice i preko stepenica. Baterija i brzi punjač uključeni.
Značajke i prednosti
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
iPowerDodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu. Funkcija malčiranja: Pokošena trava raspodjeljuje se po travnjaku kao prirodno gnojivo uporabom klina za malčiranje. Naoštren čelični nož za uredan rezultat rezanja bez vlati trave koje vire.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
- Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
Prikaz razine napunjenosti
- Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
- Sa samo jednim pokretom, potrebna visina rezanja može se podesiti na jednu od pet razina, u rasponu od 25 do 60 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Ručka za vođenje može se individualno prilagoditi tjelesnoj visini – za uvijek uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|34
|visina košenja (mm)
|25 - 60
|Namještanje visine reza
|5-struko
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|35
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 350 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 28 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
Videos
Područja primjene
- Travnjak