Baterijska lančana pila CNS 36-35 Battery
Velika brzina lanca i duljina sablje: baterijska lančana pila CNS 36-35 Battery savršeno je prikladna za zahtjevnu njegu stabala.
Baterijskoj lančanoj pili CNS 36-35 Battery niti debele grane ne predstavljaju problem zahvaljujući njezinoj odličnoj brzini i optimalnoj širini reza. Sustav zatezanja lanca bez alata kao i automatsko podmazivanje lanca čine rukovanje iznimno jednostavnim – profesionalcima ili početnicima. Kočnica lančane pile i sustav dvaju prekidača uvijek pružaju sigurnost tijekom uporabe. Sadržano u opsegu isporuke: baterijska lančana pila, sablja, lanac, štitnik sablje i boca za ulje.
Značajke i prednosti
Zatezanje lanca bez alataJednostavno zatezanje lanca regulatorom.
Automatsko podmazivanje lancaZa uporabu baterijske lančane pile s niskom razinom održavanja.
Zaštita od povratnog udaraLanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu sigurnost u slučaju povratnog udara.
Pandže
- Sigurno vođenje i precizno rezanje zbog fiksiranja lančane pile na obratku.
Prvorazredna brzina
- Velika brzina lanca od 21 m/s – za brzo rezanje.
Raznolika primjena
- List pile duljine 35 – idealan za sva klasična područja primjene.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava slučajno pokretanje lančane pile.
Proziran spremnik za ulje
- Kroz prozirni prozorčić može se uvijek kontrolirati razina ulja.
Motor bez četkica
- Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vodilica (cm)
|35
|Brzina lanca (m/s)
|21
|Raspodjela lanca
|3/8" LP
|Debljina pogonske karike
|0,043"
|Broj pogonskih karika
|52
|Kapacitet spremnika za ulje (ml)
|190
|Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))
|104
|Vrijednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibracijske vrijednosti stražnje ručice (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Pogon
|Motor bez četkica
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije * (Rezovi)
|maks. 200 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 50 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø granja: 10 cm
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Vodilica
- Lanac za pilu
- Boca za ulje
Oprema
- Štitnik lanca
- Zatezanje lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Indikator razine ulja
Videos
Područja primjene
- Granje
- Drvo za ogrijev
- Drveće