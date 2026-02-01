Baterijskoj lančanoj pili CNS 36-35 Battery niti debele grane ne predstavljaju problem zahvaljujući njezinoj odličnoj brzini i optimalnoj širini reza. Sustav zatezanja lanca bez alata kao i automatsko podmazivanje lanca čine rukovanje iznimno jednostavnim – profesionalcima ili početnicima. Kočnica lančane pile i sustav dvaju prekidača uvijek pružaju sigurnost tijekom uporabe. Sadržano u opsegu isporuke: baterijska lančana pila, sablja, lanac, štitnik sablje i boca za ulje.