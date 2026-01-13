Baterijske škare za travu i grmlje GSH 18-20 Battery
Sve tip top: s baterijskim 2 u 1 škarama za travu i grmlje GSH 18-20 Battery mogu se točno ošišati rubovi travnjaka i može se lijepo oblikovati grmlje. Za uredne rezultate rezanja.
Precizne konture oduševljavaju oko vrtlara jer čine da vrt izgleda vrlo uredno. Jer upravo duž kamenja, staza ili terase nije moguće dobiti čist rub kosilicom. Tu nastupaju snažne, baterijske škare za travu i grmlje GSH 18-20 Battery. Zahvaljujući 12 centimetara širokom nožu za travu precizno se može podšišati rub travnjaka kao nikad dosad. Osim toga, s obzirom na svoju malu težinu i veliku snagu baterije savršene su za duge intervale rada i snažno rezanje. I još mogu više od toga: čak će i grmlje biti lijepo oblikovano s njima - naravno s prikladnim nožem. 20 centimetara dug nož za grmlje s dvostranim oštricama brušenim dijamantom može se brzo uglaviti bez alata uz pomoć vijčanog sustava. Kada su svi rubovi koji vire ponovno tip top i kada su zalutale grane oblikovane, višenamjenski 2 u 1 uređaj može se sasvim jednostavno spremiti u šupu ili garažu vješanjem na omču za spremanje integriranu u štitniku noža. Za sljedeću, snažnu uporabu.
Značajke i prednosti
Funkcija 2 u 1Jednostavno prebacivanje između noža za travu i grmlje – prema potrebi.
Zamjena noža bez alataZahvaljujući inteligentnom vijčanom sustavu.
Nož brušen dijamantima s dvostranim reznim oštricamaPostizanje preciznih rezultata.
Štitnik vrha noža i omča za spremanje
- Za spremanje na malom prostoru.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno držanje čak i tijekom duljih radova.
Sigurnosna sklopa
- Sprečava slučajno pokretanje škara za travu i grmlje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Tehnologija stvarnog vremena s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet akumulatorske baterije. Dugotrajna i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Zamjenjiva akumulatorska baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Duljina reza noža za grmlje (cm)
|20
|Razmak zubaca noža za grmlje (mm)
|10
|Širina reza noža za travu (cm)
|12
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje živice * (m)
|maks. 800 (2,5 Ah) / maks. 1600 (5,0 Ah)
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje trave (m)
|maks. 1000 (2,5 Ah) / maks. 2000 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 100 (2,5 Ah) / maks. 200 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|582 x 100 x 174
* Dužni metri, dužina oštrice
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Nož za grmlje
- Nož za travu
- Štitnik noža
Oprema
- Kukica
Videos
Područja primjene
- Rubovi travnjaka
- Grmlje
- Grmovi