Precizne konture oduševljavaju oko vrtlara jer čine da vrt izgleda vrlo uredno. Jer upravo duž kamenja, staza ili terase nije moguće dobiti čist rub kosilicom. Tu nastupaju snažne, baterijske škare za travu i grmlje GSH 18-20 Battery. Zahvaljujući 12 centimetara širokom nožu za travu precizno se može podšišati rub travnjaka kao nikad dosad. Osim toga, s obzirom na svoju malu težinu i veliku snagu baterije savršene su za duge intervale rada i snažno rezanje. I još mogu više od toga: čak će i grmlje biti lijepo oblikovano s njima - naravno s prikladnim nožem. 20 centimetara dug nož za grmlje s dvostranim oštricama brušenim dijamantom može se brzo uglaviti bez alata uz pomoć vijčanog sustava. Kada su svi rubovi koji vire ponovno tip top i kada su zalutale grane oblikovane, višenamjenski 2 u 1 uređaj može se sasvim jednostavno spremiti u šupu ili garažu vješanjem na omču za spremanje integriranu u štitniku noža. Za sljedeću, snažnu uporabu.