Kärcherov set baterijskog puhača lišća od 18 V pruža veliku snagu prilikom svih vrsta radova s lišćem. Puhač dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h te dobro leži u ruci zahvaljujući izvrsnoj raspodjeli težine i ergonomski oblikovanoj ručki. Za odvajanje i ciljno usmjeravanje lišća zaslužna je odvojiva ravna mlaznica s rubom za struganje. Puhač se isporučuje s promjenjivom 18-voltnom Kärcher Battery Power baterijom i punjačem.