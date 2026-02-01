Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery Set
U setu s baterijom i punjačem: snažan Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V (Battery Power). Dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h te dobro leži u ruci zahvaljujući izvrsnoj raspodjeli težine.
Kärcherov set baterijskog puhača lišća od 18 V pruža veliku snagu prilikom svih vrsta radova s lišćem. Puhač dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h te dobro leži u ruci zahvaljujući izvrsnoj raspodjeli težine i ergonomski oblikovanoj ručki. Za odvajanje i ciljno usmjeravanje lišća zaslužna je odvojiva ravna mlaznica s rubom za struganje. Puhač se isporučuje s promjenjivom 18-voltnom Kärcher Battery Power baterijom i punjačem.
Značajke i prednosti
Cijev puhaliceSnažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži. -----Snažno uklanjanje lišća i nečistoća oko kuće i u garaži
Odvojiva ravna mlaznicaZa precizno i selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Integriran rub za struganjePomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
- Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
- Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Brzina rada (km/h)
|maks. 210
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|220
|Reguliranje brzine
|ne
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 22 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|975 x 170 x 305
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Cijev puhalice
- Ravna mlaznica s rubom za struganje
Videos
Područja primjene
- Lišće
- Zeleni otpad
- Staze oko kuće
- Područja oko kuće i vrta