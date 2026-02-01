Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery Set

Dostiže brzinu puhanja zraka do 250 km/h: snažni Kärcherov baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine. Set obuhvaća bateriju i brzi punjač.

Baterijski puhač lišća od 36 V, zajedno s dvostupanjskom regulacijom snage, postiže maksimalnu brzinu zraka od 250 km/h. Puhač za lišće ima odvojivu plosnatu mlaznicu s integriranim rubom strugača koji omogućuje kontrolirano i ciljano pomicanje lišća te otpuštanje vlažnog i izgaženog lišća. Uređaj tijekom korištenja ergonomski leži u ruci i vrlo je dobro izbalansiran.

Značajke i prednosti
Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery Set: Cijev puhalice
Cijev puhalice
Snažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži. -----Snažno uklanjanje lišća i nečistoća oko kuće i u garaži
Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery Set: Odvojiva ravna mlaznica
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno i ​​selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery Set: Podešavanje snage na 2 razine
Podešavanje snage na 2 razine
Najveća snaga ili najdulje vrijeme rada: snagu je moguće prilagoditi individualnim potrebama.
Integriran rub za struganje
  • Pomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
  • Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
  • Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Brzina rada (km/h) maks. 250
Brzina protoka zraka (m³/h) 330
Reguliranje brzine da
Brzine 2
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 550 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 15 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 48 / 78
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 975 x 170 x 305

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power (1 kom.)
  • Cijev puhalice
  • Ravna mlaznica s rubom za struganje
Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery Set
Videos
Područja primjene
  • Lišće
  • Zeleni otpad
  • Staze oko kuće
  • Područja oko kuće i vrta
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
