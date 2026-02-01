Baterijski puhač lišća od 36 V, zajedno s dvostupanjskom regulacijom snage, postiže maksimalnu brzinu zraka od 250 km/h. Puhač za lišće ima odvojivu plosnatu mlaznicu s integriranim rubom strugača koji omogućuje kontrolirano i ciljano pomicanje lišća te otpuštanje vlažnog i izgaženog lišća. Uređaj tijekom korištenja ergonomski leži u ruci i vrlo je dobro izbalansiran.