Lako održavanje vrta: akumulatorska pila za grane PGS 4-18 olakšava naporan posao rezanja malih do srednjih grana, grmlja i živica.

Kärcherova akumulatorska pila za grane PGS 4-18 dizajnirana je za rezanje grana promjera do 80 milimetara. Odvojivi držač za grane čini ga sigurnim i jednostavnim za korištenje te sprječava klizanje grana. Listovi pile mogu se ukloniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. A s teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke), rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši.

Značajke i prednosti
Premium list pile proizveden u Njemačkoj
Premium list pile proizveden u Njemačkoj
Za optimalnu izvedbu rezanja.
Promjena lista pile bez alata
Promjena lista pile bez alata
Brza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za alatima.
Odvojivi držač za grane
Odvojivi držač za grane
Osigurava sigurno držanje, čak i kada režete jednom rukom. Može se ukloniti (bez potrebe za alatom) kako bi odgovarao zadatku koji se obavlja.
Odvojivo postolje baterije
  • Pila se pričvršćuje na teleskopski nastavak bez dodavanja dodatne težine.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
Gumirana drška
  • Za maksimalan komfor – posebno tijekom duljeg rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Broj poteza (min​-1) maks. 2500
Promjer rezanja s držačem za grane (mm) maks. 50
Promjer rezanja bez držača za grane (mm) maks. 80
Dužina oštrice pile (mm) 150
Jačina zvuka (dB(A)) 83
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije * (Rezovi) maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 1,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø granja: 5 cm

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Košara za grane
  • Dno baterije
  • Oštrica pile: Drvo
Baterijska pila za obrezivanje PGS 4-18
Baterijska pila za obrezivanje PGS 4-18
  • Granje
