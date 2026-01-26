Baterijska pila za obrezivanje PGS 4-18
Lako održavanje vrta: akumulatorska pila za grane PGS 4-18 olakšava naporan posao rezanja malih do srednjih grana, grmlja i živica.
Kärcherova akumulatorska pila za grane PGS 4-18 dizajnirana je za rezanje grana promjera do 80 milimetara. Odvojivi držač za grane čini ga sigurnim i jednostavnim za korištenje te sprječava klizanje grana. Listovi pile mogu se ukloniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. A s teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke), rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši.
Značajke i prednosti
Premium list pile proizveden u NjemačkojZa optimalnu izvedbu rezanja.
Promjena lista pile bez alataBrza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za alatima.
Odvojivi držač za graneOsigurava sigurno držanje, čak i kada režete jednom rukom. Može se ukloniti (bez potrebe za alatom) kako bi odgovarao zadatku koji se obavlja.
Odvojivo postolje baterije
- Pila se pričvršćuje na teleskopski nastavak bez dodavanja dodatne težine.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
Gumirana drška
- Za maksimalan komfor – posebno tijekom duljeg rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Broj poteza (min-1)
|maks. 2500
|Promjer rezanja s držačem za grane (mm)
|maks. 50
|Promjer rezanja bez držača za grane (mm)
|maks. 80
|Dužina oštrice pile (mm)
|150
|Jačina zvuka (dB(A))
|83
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (Rezovi)
|maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø granja: 5 cm
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Košara za grane
- Dno baterije
- Oštrica pile: Drvo
Videos
Područja primjene
- Granje