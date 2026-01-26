Kärcherova akumulatorska pila za grane PGS 4-18 dizajnirana je za rezanje grana promjera do 80 milimetara. Odvojivi držač za grane čini ga sigurnim i jednostavnim za korištenje te sprječava klizanje grana. Listovi pile mogu se ukloniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. A s teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke), rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši.