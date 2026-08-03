Baterijski trimer za travu LTR 2-18 nudi učinkovito rješenje za bežično održavanje vrta. Uvijena nit trimera osigurava precizno rezanje travnjaka. Trimer od 18 V lako doseže sve kutove ili teško dostupna mjesta u vrtu do kojih kosilica ne može doći. Funkcija obrezivanja rubova osigurava besprijekorne rubove: podešava se jednostavnim okretanjem ručke, što omogućuje čisto obrezivanje rubova uz staze i terase. Automatsko produljenje niti trimera osigurava optimalnu duljinu niti, podešavajući je na idealnu duljinu svaki put kada se trimer uključi. Trimer za travu je lagan i dobro uravnotežen, što ga čini jednostavnim i udobnim za korištenje. Štitnik za biljke održava potrebnu udaljenost od biljaka i drveća kako bi ih zaštitio od oštećenja tijekom upotrebe.