Baterijski trimer za travu LTR 2-18 Battery Set
Baterijski trimer za travu LTR 2-18 Battery Set nije samo lagan i ergonomski za držanje, već je i savršen za košnju rubova travnjaka i malih travnjaka.
Baterijski trimer za travu LTR 2-18 Battery Set nudi učinkovito rješenje za bežično održavanje vrta. Trimer od 18 V omogućuje fleksibilan rad, a baterija i punjač već su uključeni u isporuku. Uvijena nit trimera osigurava precizno rezanje travnjaka. Trimer lako doseže sve kutove ili teško dostupna mjesta u vrtu kojima kosilica ne može pristupiti. Funkcija obrezivanja rubova osigurava besprijekorne rubove: podešava se jednostavnim okretanjem ručke i omogućuje čisto obrezivanje rubova uz staze i terase. Automatsko produljenje niti trimera osigurava optimalnu duljinu niti, prilagođavajući je idealnoj duljini svaki put kada se trimer uključi. Trimer je lagan i dobro uravnotežen, što ga čini jednostavnim i udobnim za korištenje. Štitnik za biljke održava potrebnu udaljenost od biljaka i drveća kako bi ih zaštitio od oštećenja tijekom upotrebe.
Značajke i prednosti
Učinkovit sustav rezanjaRezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Rezanje uz rubRotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Sklopiv štitnik za biljkeŠtiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Ergonomski oblikovana ručka
- Ugodan položaj tijela tijekom rada uz poštedu leđa zahvaljujući drugoj ručci.
Automatsko produljenje niti
- Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Praktičan zaštitni poklopac
- zaštitni poklopac štiti korisnika od letenja ostataka.
- Praktično odlaganje u stankama u radu zahvaljujući dodatnim mjestima za odlaganje.
Lagan uređaj
- Mala težina omogućuje laku i jednostavnu košnju trave.
Opcijska uporaba noževa trimera
- Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Promjer kruga reza (cm)
|25
|Rezni alat
|Namotaj niti
|Namatanje flaksa
|automatski
|Geometrija niti
|zavrnut
|Promjer niti (mm)
|1,6
|Ubrzati (rpm)
|8400
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2
|Učinkovitost po punjenju baterije¹⁾ (m)
|maks. 850 (2,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 20
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|94
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|945 x 317 x 928
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,0 Ah (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
Oprema
- Svitak flaksa
- Štitnik za biljke
- Dodatna ručka
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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