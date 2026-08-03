Baterijski trimer za travu LTR 3-18 za savršenu njegu travnjaka. Zahvaljujući svojoj uvijenoj niti trimera, trimer od 18 V pruža čist rez i lako doseže sve kutove i teško dostupna mjesta u vrtu do kojih kosilica ne može doći. Funkcija obrezivanja rubova stvara čist rez uz staze i terase, a može se podesiti jednostavnim okretanjem ručke. Automatsko produljenje niti trimera osigurava optimalnu duljinu niti, podešavajući je na idealnu duljinu svaki put kada se trimer uključi. Kut glave trimera može se lako podesiti nogom - nema potrebe za saginjanjem. To omogućuje jednostavno košenje ispod prepreka ili na nasipima. Sklopivi štitnik za biljke jamči održavanje potrebne udaljenosti od biljaka i drveća, osiguravajući da su zaštićeni od oštećenja tijekom upotrebe. Ergonomski rad olakšavaju podesiva druga ručka, teleskopska osovina i mala težina trimera.