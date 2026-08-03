Baterijski trimer za travu LTR 3-18
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 pravi je svestrani uređaj. Lako doseže kutove i ispod prepreka, osiguravajući čiste rubove travnjaka.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 za savršenu njegu travnjaka. Zahvaljujući svojoj uvijenoj niti trimera, trimer od 18 V pruža čist rez i lako doseže sve kutove i teško dostupna mjesta u vrtu do kojih kosilica ne može doći. Funkcija obrezivanja rubova stvara čist rez uz staze i terase, a može se podesiti jednostavnim okretanjem ručke. Automatsko produljenje niti trimera osigurava optimalnu duljinu niti, podešavajući je na idealnu duljinu svaki put kada se trimer uključi. Kut glave trimera može se lako podesiti nogom - nema potrebe za saginjanjem. To omogućuje jednostavno košenje ispod prepreka ili na nasipima. Sklopivi štitnik za biljke jamči održavanje potrebne udaljenosti od biljaka i drveća, osiguravajući da su zaštićeni od oštećenja tijekom upotrebe. Ergonomski rad olakšavaju podesiva druga ručka, teleskopska osovina i mala težina trimera.
Značajke i prednosti
Učinkovit sustav rezanjaRezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Rezanje uz rubRotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Savitljiva glava trimeraErgonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Teleskopska drška
- Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Sklopiv štitnik za biljke
- Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Ergonomski oblikovana ručka
Automatsko produljenje niti
- Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Praktičan zaštitni poklopac
- zaštitni poklopac štiti korisnika od letenja ostataka.
Opcijska uporaba noževa trimera
- Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Promjer kruga reza (cm)
|30
|Rezni alat
|Namotaj niti
|Namatanje flaksa
|automatski
|Geometrija niti
|zavrnut
|Promjer niti (mm)
|1,6
|Ubrzati (rpm)
|8900
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinkovitost po punjenju baterije¹⁾ (m)
|maks. 1100 (2,5 Ah) / maks. 2200 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1015 x 317 x 1000
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
Oprema
- Svitak flaksa
- Štitnik za biljke
- Namještanje kuta nagiba
- Dodatna ručka
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primjene
- Travnjak
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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