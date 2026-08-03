Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set

Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set je pravi svestrani uređaj. Trimer lako doseže kutove i ispod prepreka, osiguravajući uredno pokošene rubove travnjaka.

Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set za savršenu njegu travnjaka. Trimer od 18 V nudi bežičnu slobodu i dolazi s kompatibilnom baterijom i brzim punjačem. Zahvaljujući uvijenoj niti trimera, trimer pruža čist rez i lako doseže sve kutove i teško dostupna mjesta u vrtu do kojih kosilica ne može doći. Funkcija obrezivanja rubova stvara čist rez uz staze i terase, a može se podesiti jednostavnim okretanjem ručke. Automatsko produljenje niti trimera osigurava optimalnu duljinu niti, podešavajući je na idealnu duljinu svaki put kada se trimer uključi. Kut glave trimera može se lako podesiti nogom - nema potrebe za saginjanjem. To omogućuje jednostavno košenje ispod prepreka ili na nasipima. Sklopivi štitnik za biljke jamči održavanje potrebne udaljenosti od biljaka i drveća, osiguravajući da su zaštićeni od oštećenja tijekom upotrebe. Ergonomski rad olakšavaju podesiva druga ručka, teleskopska osovina i mala težina trimera.

Značajke i prednosti
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set: Učinkovit sustav rezanja
Učinkovit sustav rezanja
Rezna nit jednostavno dolazi u kutove i uska mjesta u vrtu. Uvijena rezna nit osigurava precizan rez i vrlo je nečujna.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set: Rezanje uz rub
Rezanje uz rub
Rotirajuća glava trimera za uredne rubove travnjaka duž terasa i staza.
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set: Savitljiva glava trimera
Savitljiva glava trimera
Ergonomska košnja čak i ispod niskih prepreka poput vrtnih klupa.
Teleskopska drška
  • Može se prilagoditi tjelesnoj visini. Za uspravan položaj tijekom rada uz poštedu leđa.
Sklopiv štitnik za biljke
  • Štiti biljke od oštećivanja pri košnji duž cvjetnih lijeha i stabala.
Ergonomski oblikovana ručka
Automatsko produljenje niti
  • Automatskim namještanjem uvijek je zajamčena savršena duljina flaksa.
Praktičan zaštitni poklopac
  • zaštitni poklopac štiti korisnika od letenja ostataka.
  • Praktično odlaganje u stankama u radu zahvaljujući dodatnim mjestima za odlaganje.
Opcijska uporaba noževa trimera
  • Idealan za posebno zahtjevne radove poput uklanjanja divljeg raslinja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Promjer kruga reza (cm) 30
Rezni alat Namotaj niti
Namatanje flaksa automatski
Geometrija niti zavrnut
Promjer niti (mm) 1,6
Ubrzati (rpm) 8900
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2
Učinkovitost po punjenju baterije¹⁾ (m) maks. 850 (2,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 15 (2,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 41 / 73
Izlazna snaga (A) 2,5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1015 x 317 x 1000

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,0 Ah (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)

Oprema

  • Svitak flaksa
  • Štitnik za biljke
  • Namještanje kuta nagiba
  • Dodatna ručka
  • Rotirajuća glava trimera
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set
Baterijski trimer za travu LTR 3-18 Battery Set
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  • Travnjak
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