Prekrasne živice su bez napora s škarama za živicu od 18 V, HGE 2-18. Njegova mala težina i ergonomski dizajn ručke znače da HGE 2-18 savršeno leži u ruci, omogućujući vam da se s lakoćom nosite i s opsežnijim poslovima. Dijamantno brušena oštrica s duljinom rezanja od 45 centimetara i razmakom zubaca od 18 milimetara postiže precizne i čiste rezove. Robusna zaštita vrha oštrice sprječava oštećenje oštrice prilikom rezanja blizu zidova ili ograda. Nakon završetka vrtlarskih radova, praktična omča za vješanje u kućištu nudi pametno rješenje za pohranu koja štedi prostor. A zaštitni poklopac oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava da se uređaj može sigurno transportirati i da je zaštićen tijekom skladištenja.