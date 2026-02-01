Baterijske škare za živicu HGE 2-18

Škare za živicu HGE 2-18 s duljinom rezanja od 45 cm omogućuju bežični i fleksibilan rad zahvaljujući laganoj konstrukciji s napajanjem iz baterija.

Prekrasne živice su bez napora s škarama za živicu od 18 V, HGE 2-18. Njegova mala težina i ergonomski dizajn ručke znače da HGE 2-18 savršeno leži u ruci, omogućujući vam da se s lakoćom nosite i s opsežnijim poslovima. Dijamantno brušena oštrica s duljinom rezanja od 45 centimetara i razmakom zubaca od 18 milimetara postiže precizne i čiste rezove. Robusna zaštita vrha oštrice sprječava oštećenje oštrice prilikom rezanja blizu zidova ili ograda. Nakon završetka vrtlarskih radova, praktična omča za vješanje u kućištu nudi pametno rješenje za pohranu koja štedi prostor. A zaštitni poklopac oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava da se uređaj može sigurno transportirati i da je zaštićen tijekom skladištenja.

Značajke i prednosti
Baterijske škare za živicu HGE 2-18: Lagan uređaj
Lagan uređaj
Nema umaranja ramena i ruku čak niti tijekom duljeg rada.
Baterijske škare za živicu HGE 2-18: Nož brušen dijamantima
Nož brušen dijamantima
Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Baterijske škare za živicu HGE 2-18: Zaštita od vođenja
Zaštita od vođenja
Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
  • Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Kukica
  • Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
  • Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 45
Razmak između zuba (mm) 18
Brzina noža (rezova/min) 2450
Tip oštrice laserski rez, dijamantno obrušen
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije * (m²) maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 193 x 185

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Štitnik noža

Oprema

  • Zaštita od vođenja
  • Kukica
Videos
Područja primjene
  • Živice
  • Grmovi
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
