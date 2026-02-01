Baterijske škare za živicu HGE 2-18
Škare za živicu HGE 2-18 s duljinom rezanja od 45 cm omogućuju bežični i fleksibilan rad zahvaljujući laganoj konstrukciji s napajanjem iz baterija.
Prekrasne živice su bez napora s škarama za živicu od 18 V, HGE 2-18. Njegova mala težina i ergonomski dizajn ručke znače da HGE 2-18 savršeno leži u ruci, omogućujući vam da se s lakoćom nosite i s opsežnijim poslovima. Dijamantno brušena oštrica s duljinom rezanja od 45 centimetara i razmakom zubaca od 18 milimetara postiže precizne i čiste rezove. Robusna zaštita vrha oštrice sprječava oštećenje oštrice prilikom rezanja blizu zidova ili ograda. Nakon završetka vrtlarskih radova, praktična omča za vješanje u kućištu nudi pametno rješenje za pohranu koja štedi prostor. A zaštitni poklopac oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava da se uređaj može sigurno transportirati i da je zaštićen tijekom skladištenja.
Značajke i prednosti
Lagan uređajNema umaranja ramena i ruku čak niti tijekom duljeg rada.
Nož brušen dijamantimaNož osigurava precizan rezultat rezanja.
Zaštita od vođenjaŠtiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
- Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Kukica
- Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
- Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Dužina reza (cm)
|45
|Razmak između zuba (mm)
|18
|Brzina noža (rezova/min)
|2450
|Tip oštrice
|laserski rez, dijamantno obrušen
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|878 x 193 x 185
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Štitnik noža
Oprema
- Zaštita od vođenja
- Kukica
Videos
Područja primjene
- Živice
- Grmovi