Prekrasne živice su bez napora s škarama za živicu HGE 2-18 Battery Set 18 V. Mala težina i ergonomski dizajn ručke uklanjaju nelagodu i umor od obrezivanja živice, čak i tijekom duljeg korištenja. Dijamantno brušena oštrica s duljinom rezanja od 45 centimetara i razmakom zubaca od 18 milimetara jamči preciznost i čiste rezove svaki put. Robusni štitnik vrha oštrice sprječava oštećenje oštrice prilikom rezanja uz zidove ili ograde. Nakon što su vrtlarski radovi završeni, uređaj se može pohraniti na zid radi uštede prostora zahvaljujući praktičnoj petlji za vješanje u kućištu. Lako pričvršćujući zaštitni poklopac oštrice također osigurava da se uređaj može sigurno transportirati i da je zaštićen tijekom skladištenja. Škare za živicu HGE 2-18 Battery Set 18 V isporučuju se s baterijom i punjačem baterija tako da možete odmah započeti.