Škare za živicu HGE 2-18 Battery Set omogućuju bežični i fleksibilan rad zahvaljujući maloj težini i radu na baterije, uz duljinu rezanja od 45 cm. Uključuju bateriju i punjač baterije.

Prekrasne živice su bez napora s škarama za živicu HGE 2-18 Battery Set 18 V. Mala težina i ergonomski dizajn ručke uklanjaju nelagodu i umor od obrezivanja živice, čak i tijekom duljeg korištenja. Dijamantno brušena oštrica s duljinom rezanja od 45 centimetara i razmakom zubaca od 18 milimetara jamči preciznost i čiste rezove svaki put. Robusni štitnik vrha oštrice sprječava oštećenje oštrice prilikom rezanja uz zidove ili ograde. Nakon što su vrtlarski radovi završeni, uređaj se može pohraniti na zid radi uštede prostora zahvaljujući praktičnoj petlji za vješanje u kućištu. Lako pričvršćujući zaštitni poklopac oštrice također osigurava da se uređaj može sigurno transportirati i da je zaštićen tijekom skladištenja. Škare za živicu HGE 2-18 Battery Set 18 V isporučuju se s baterijom i punjačem baterija tako da možete odmah započeti.

Značajke i prednosti
Nema umaranja ramena i ruku čak niti tijekom duljeg rada.
Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
  • Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Kukica
  • Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
  • Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Tehnologija stvarnog vremena s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet akumulatorske baterije. Dugotrajna i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Zamjenjiva akumulatorska baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 45
Razmak između zuba (mm) 18
Reguliranje brzine ne
Brzina noža (rezova/min) 2450
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2
Učinak po punjenju baterije * (m²) maks. 170 (2,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 30 (2,0 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 94
Izlazna snaga (A) 1,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 878 x 193 x 185

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,0 Ah (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Štitnik noža

Oprema

  • Zaštita od vođenja
  • Kukica
Područja primjene
  • Živice
  • Grmovi
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
