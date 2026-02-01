Baterijske škare za živicu HGE 3-18
S rotirajućom ručkom i praktičnim nastavkom za čišćenje živice, bežične škare za živicu HGE 3-18 s duljinom rezanja od 50 cm dizajnirane su za udoban, siguran i precizan rad.
Preciznost i udobnost za vaš vrt: učinkovito orežite živicu škarama za živicu od 18 V, HGE 3-18. Ručka se može zakrenuti za 90° za dodatnu udobnost pri vertikalnom rezanju i savršeno se prilagođava vašim specifičnim radnim uvjetima. Zahvaljujući duljini rezanja od 50 centimetara i razmaku zubaca od 22 milimetra, dijamantno brušena oštrica pruža precizne i čiste rezove svaki put. Čak ni rezanje debljih grana nije problem kada koristite integriranu funkciju pile. Kako bi se olakšalo čišćenje, jednostavno montirani nastavak za čišćenje živice gura odrezane materijale i grane na tlo prilikom horizontalnog rezanja. Zaštitnik vrha oštrice također pouzdano štiti oštricu od oštećenja, olakšavajući rezanje uz zidove ili zgrade. Nakon završetka rada, škare za živicu mogu se spremiti pomoću integrirane petlje za vješanje radi uštede prostora. Zaštitni poklopac oštrice uključen je u opseg isporuke za sigurno spremanje škara za živicu i služi kao praktična opcija za spremanje nastavka za čišćenje živice.
Značajke i prednosti
Rotirajuća ručkaDizajnirano za udobnost pri obrezivanju živice. Drška se može zakrenuti 90° ulijevo ili udesno, što je čini prikladnom i za ljevake i za dešnjake.
Metla za odrezani materijalJednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pilePosebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož brušen dijamantima
- Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
- Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
- Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Kukica
- Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
- Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
- Nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac oštrice radi transporta ili skladištenja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Dužina reza (cm)
|50
|Razmak između zuba (mm)
|22
|Brzina noža (rezova/min)
|2450
|Tip oštrice
|laserski rez, dijamantno obrušen
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 230 (2,5 Ah) / maks. 460 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|921 x 193 x 185
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Štitnik noža
- Metla za odrezani materijal
Oprema
- Ručka: okretna
- Funkcija pile
- Zaštita od vođenja
- Kukica
Videos
Područja primjene
- Živice
- Grmovi