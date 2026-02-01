Preciznost i udobnost za vaš vrt: učinkovito orežite živicu škarama za živicu od 18 V, HGE 3-18. Ručka se može zakrenuti za 90° za dodatnu udobnost pri vertikalnom rezanju i savršeno se prilagođava vašim specifičnim radnim uvjetima. Zahvaljujući duljini rezanja od 50 centimetara i razmaku zubaca od 22 milimetra, dijamantno brušena oštrica pruža precizne i čiste rezove svaki put. Čak ni rezanje debljih grana nije problem kada koristite integriranu funkciju pile. Kako bi se olakšalo čišćenje, jednostavno montirani nastavak za čišćenje živice gura odrezane materijale i grane na tlo prilikom horizontalnog rezanja. Zaštitnik vrha oštrice također pouzdano štiti oštricu od oštećenja, olakšavajući rezanje uz zidove ili zgrade. Nakon završetka rada, škare za živicu mogu se spremiti pomoću integrirane petlje za vješanje radi uštede prostora. Zaštitni poklopac oštrice uključen je u opseg isporuke za sigurno spremanje škara za živicu i služi kao praktična opcija za spremanje nastavka za čišćenje živice.