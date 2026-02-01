Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET

Uključujući bateriju i brzi punjač: škare za živicu HGE 3-18 Battery Set udobne su za rad zahvaljujući rotirajućoj ručki i duljini rezanja od 50 cm.

Obrezivanje živice postalo je jednostavno uz škare za živicu HGE 3-18 Battery Set 18 V. Ručka se može zakrenuti za 90° za udobno vertikalno rezanje i savršeno se prilagođava vašim radnim uvjetima. Zahvaljujući duljini rezanja od 50 centimetara i razmaku zubaca od 22 milimetra, dijamantno brušena oštrica jamči preciznost i čiste rezove svaki put. Čak ni deblje grane ne moraju vas zaustavljati zahvaljujući integriranoj funkciji piljenja. Kako bi vam čišćenje bilo lakše, jednostavno postavljeni nastavak za čišćenje živice gura odrezanu travu i grane na tlo prilikom horizontalnog rezanja. Zaštitnik vrha oštrice pouzdano štiti oštricu od oštećenja i olakšava rezanje uz zidove ili zgrade. Nakon završetka rada, škare za živicu mogu se spremiti pomoću integrirane omče za vješanje kako bi se uštedio prostor. Uključen je zaštitni poklopac za oštricu kako bi se oštrica mogla sigurno spremiti. Osim toga, nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac za oštricu radi pohrane. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V škare za živicu isporučuju se s baterijom i brzim punjačem kako biste odmah mogli započeti s poslovima u vrtu.

Značajke i prednosti
Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET: Rotirajuća ručka
Rotirajuća ručka
Dizajnirano za udobnost pri obrezivanju živice. Drška se može zakrenuti 90° ulijevo ili udesno, što je čini prikladnom i za ljevake i za dešnjake.
Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET: Metla za odrezani materijal
Metla za odrezani materijal
Jednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET: Funkcija pile
Funkcija pile
Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož brušen dijamantima
  • Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
  • Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
  • Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Kukica
  • Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
  • Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
  • Nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac oštrice radi transporta ili skladištenja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 50
Razmak između zuba (mm) 22
Brzina noža (rezova/min) 2450
Tip oštrice laserski rez, dijamantno obrušen
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2
Učinak po punjenju baterije * (m²) maks. 190 (2,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 30 (2,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 41 / 73
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 921 x 193 x 185

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,0 Ah (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Štitnik noža
  • Metla za odrezani materijal

Oprema

  • Ručka: okretna
  • Funkcija pile
  • Zaštita od vođenja
  • Kukica
Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET
Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET
Videos
Područja primjene
  • Živice
  • Grmovi
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
