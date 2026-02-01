Baterijske škare za živicu HGE 3-18 BATTERY SET
Uključujući bateriju i brzi punjač: škare za živicu HGE 3-18 Battery Set udobne su za rad zahvaljujući rotirajućoj ručki i duljini rezanja od 50 cm.
Obrezivanje živice postalo je jednostavno uz škare za živicu HGE 3-18 Battery Set 18 V. Ručka se može zakrenuti za 90° za udobno vertikalno rezanje i savršeno se prilagođava vašim radnim uvjetima. Zahvaljujući duljini rezanja od 50 centimetara i razmaku zubaca od 22 milimetra, dijamantno brušena oštrica jamči preciznost i čiste rezove svaki put. Čak ni deblje grane ne moraju vas zaustavljati zahvaljujući integriranoj funkciji piljenja. Kako bi vam čišćenje bilo lakše, jednostavno postavljeni nastavak za čišćenje živice gura odrezanu travu i grane na tlo prilikom horizontalnog rezanja. Zaštitnik vrha oštrice pouzdano štiti oštricu od oštećenja i olakšava rezanje uz zidove ili zgrade. Nakon završetka rada, škare za živicu mogu se spremiti pomoću integrirane omče za vješanje kako bi se uštedio prostor. Uključen je zaštitni poklopac za oštricu kako bi se oštrica mogla sigurno spremiti. Osim toga, nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac za oštricu radi pohrane. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V škare za živicu isporučuju se s baterijom i brzim punjačem kako biste odmah mogli započeti s poslovima u vrtu.
Značajke i prednosti
Rotirajuća ručkaDizajnirano za udobnost pri obrezivanju živice. Drška se može zakrenuti 90° ulijevo ili udesno, što je čini prikladnom i za ljevake i za dešnjake.
Metla za odrezani materijalJednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pilePosebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož brušen dijamantima
- Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
- Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Dvoručno sigurnosno isključenje
- Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Kukica
- Uređaj ima vješalicu integriranu u ručku za uštedu prostora pri pohrani.
Štitnik noža
- Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
- Nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac oštrice radi transporta ili skladištenja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Dužina reza (cm)
|50
|Razmak između zuba (mm)
|22
|Brzina noža (rezova/min)
|2450
|Tip oštrice
|laserski rez, dijamantno obrušen
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 190 (2,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 30 (2,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|41 / 73
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|921 x 193 x 185
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,0 Ah (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Štitnik noža
- Metla za odrezani materijal
Oprema
- Ručka: okretna
- Funkcija pile
- Zaštita od vođenja
- Kukica
Videos
Područja primjene
- Živice
- Grmovi