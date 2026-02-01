Obrezivanje živice postalo je jednostavno uz škare za živicu HGE 3-18 Battery Set 18 V. Ručka se može zakrenuti za 90° za udobno vertikalno rezanje i savršeno se prilagođava vašim radnim uvjetima. Zahvaljujući duljini rezanja od 50 centimetara i razmaku zubaca od 22 milimetra, dijamantno brušena oštrica jamči preciznost i čiste rezove svaki put. Čak ni deblje grane ne moraju vas zaustavljati zahvaljujući integriranoj funkciji piljenja. Kako bi vam čišćenje bilo lakše, jednostavno postavljeni nastavak za čišćenje živice gura odrezanu travu i grane na tlo prilikom horizontalnog rezanja. Zaštitnik vrha oštrice pouzdano štiti oštricu od oštećenja i olakšava rezanje uz zidove ili zgrade. Nakon završetka rada, škare za živicu mogu se spremiti pomoću integrirane omče za vješanje kako bi se uštedio prostor. Uključen je zaštitni poklopac za oštricu kako bi se oštrica mogla sigurno spremiti. Osim toga, nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac za oštricu radi pohrane. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V škare za živicu isporučuju se s baterijom i brzim punjačem kako biste odmah mogli započeti s poslovima u vrtu.