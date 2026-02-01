Vratite svoj vrt u formu bez ljestava – bez napora i praktično uz 18-voltne baterijske škare za živicu PHG 2-18. Beskonačno podesiva teleskopska ručka doseže visinu do približno 2,80 metara, dok se glava škara za živicu, opremljena duljinom rezanja od 45 centimetara, može podesiti u 6 stupnjeva. Mala težina i podesivi remen za rame, koji pruža dodatnu potporu i optimalnu raspodjelu težine, čine čak i dulje radne zadatke ugodnim iskustvom. Zahvaljujući integriranoj funkciji pile na prednjoj strani oštrice, čak ni deblje grane više nisu problem. Vodilica štiti zgrade i oštricu od potencijalnih oštećenja, a nakon završetka rada, štitnik oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava sigurno skladištenje. Ovdje se praktično nalazi i metla za živicu koja prenosi odrezane grane izravno na tlo, omogućujući optimalno i prostorno ušteđeno skladištenje. Za jednostavan transport i minimalan prostor za skladištenje u šupi ili garaži, osovina škara za živicu može se odvojiti i bez alata.