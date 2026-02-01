Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18

Lagane baterijske škare za živicu PHG 2-18 olakšavaju rezanje visokih živica. Opremljene su duljinom rezanja od 45 cm, metlom za živicu i podesivom glavom škara za živicu.

Vratite svoj vrt u formu bez ljestava – bez napora i praktično uz 18-voltne baterijske škare za živicu PHG 2-18. Beskonačno podesiva teleskopska ručka doseže visinu do približno 2,80 metara, dok se glava škara za živicu, opremljena duljinom rezanja od 45 centimetara, može podesiti u 6 stupnjeva. Mala težina i podesivi remen za rame, koji pruža dodatnu potporu i optimalnu raspodjelu težine, čine čak i dulje radne zadatke ugodnim iskustvom. Zahvaljujući integriranoj funkciji pile na prednjoj strani oštrice, čak ni deblje grane više nisu problem. Vodilica štiti zgrade i oštricu od potencijalnih oštećenja, a nakon završetka rada, štitnik oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava sigurno skladištenje. Ovdje se praktično nalazi i metla za živicu koja prenosi odrezane grane izravno na tlo, omogućujući optimalno i prostorno ušteđeno skladištenje. Za jednostavan transport i minimalan prostor za skladištenje u šupi ili garaži, osovina škara za živicu može se odvojiti i bez alata.

Značajke i prednosti
Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18: Komforni teleskopski mehanizam
Komforni teleskopski mehanizam
Beskonačno promjenjivo podešavanje i podešavanje radne visine ovisno o tjelesnoj visini i zahtjevima. Omogućuje orezivanje živice na vrhu na visini do 2,80 m.
Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18: Savitljiva rezna glava
Savitljiva rezna glava
Zahvaljujući 6 podesivih položaja glave škara za živicu, škare za živicu mogu se podesiti u rasponu od 125° kako bi odgovarale svakoj radnoj situaciji.
Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18: Metla za odrezani materijal
Metla za odrezani materijal
Jednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pile
  • Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Naramenica
  • Optimalna raspodjela težine sprječava umaranje ruku tijekom duljih radova.
Nož brušen dijamantima
  • Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
  • Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Štitnik noža
  • Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
  • Nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac oštrice radi transporta ili skladištenja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
  • Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 45
Razmak između zuba (mm) 18
Kut rezne glave (°) 125
Tip oštrice laserski rez, dijamantno obrušen
Brzina noža (rezova/min) 2300
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije * (m²) maks. 180 (2,5 Ah) / maks. 360 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2090 x 89 x 200

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Štitnik noža
  • Metla za odrezani materijal
  • Naramenica

Oprema

  • Funkcija pile
  • Zaštita od vođenja
Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18
Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18
