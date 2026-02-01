Baterijske teleskopske škare za živicu PHG 2-18
Lagane baterijske škare za živicu PHG 2-18 olakšavaju rezanje visokih živica. Opremljene su duljinom rezanja od 45 cm, metlom za živicu i podesivom glavom škara za živicu.
Vratite svoj vrt u formu bez ljestava – bez napora i praktično uz 18-voltne baterijske škare za živicu PHG 2-18. Beskonačno podesiva teleskopska ručka doseže visinu do približno 2,80 metara, dok se glava škara za živicu, opremljena duljinom rezanja od 45 centimetara, može podesiti u 6 stupnjeva. Mala težina i podesivi remen za rame, koji pruža dodatnu potporu i optimalnu raspodjelu težine, čine čak i dulje radne zadatke ugodnim iskustvom. Zahvaljujući integriranoj funkciji pile na prednjoj strani oštrice, čak ni deblje grane više nisu problem. Vodilica štiti zgrade i oštricu od potencijalnih oštećenja, a nakon završetka rada, štitnik oštrice koji se lako pričvršćuje osigurava sigurno skladištenje. Ovdje se praktično nalazi i metla za živicu koja prenosi odrezane grane izravno na tlo, omogućujući optimalno i prostorno ušteđeno skladištenje. Za jednostavan transport i minimalan prostor za skladištenje u šupi ili garaži, osovina škara za živicu može se odvojiti i bez alata.
Značajke i prednosti
Komforni teleskopski mehanizamBeskonačno promjenjivo podešavanje i podešavanje radne visine ovisno o tjelesnoj visini i zahtjevima. Omogućuje orezivanje živice na vrhu na visini do 2,80 m.
Savitljiva rezna glavaZahvaljujući 6 podesivih položaja glave škara za živicu, škare za živicu mogu se podesiti u rasponu od 125° kako bi odgovarale svakoj radnoj situaciji.
Metla za odrezani materijalJednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pile
- Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Naramenica
- Optimalna raspodjela težine sprječava umaranje ruku tijekom duljih radova.
Nož brušen dijamantima
- Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
- Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
Štitnik noža
- Jednostavno se pričvršćuje za siguran transport škara za živicu gdje god je potreban i za sigurno pohranjivanje nakon upotrebe.
- Nastavak za čišćenje živice može se pričvrstiti na zaštitni poklopac oštrice radi transporta ili skladištenja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Uređaj može raditi sa svim akumulatorskim baterijama Battery Power Kärcher 18 V.
- Tehnologija u stvarnom vremenu s LCD zaslonom baterije: prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Dužina reza (cm)
|45
|Razmak između zuba (mm)
|18
|Kut rezne glave (°)
|125
|Tip oštrice
|laserski rez, dijamantno obrušen
|Brzina noža (rezova/min)
|2300
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 180 (2,5 Ah) / maks. 360 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2090 x 89 x 200
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Štitnik noža
- Metla za odrezani materijal
- Naramenica
Oprema
- Funkcija pile
- Zaštita od vođenja