Chain Chainsaw 35cm 36V
Postiže kvalitetne rezove pri svakoj uporabi: Lanac pile CNS 36-35 Battery s mačem dužine 35 cm. Sa slabim povratnim udarcem i sustavom zatezanja lanca bez uporabe alata.
Postavljanje lanca na mač lančane pile CNS 36-35 Battery dužine 35 cm je jednostavno i brzo zahvaljujući sustavu za zatezanje lanca bez alata. Lanac postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija lanca sa slabim povratnim udarcem također je impresivna.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni lanac
- Postignite uvijek najbolje rezultate rezanja s Kärcherovim lančanim pilama.
Lanac je moguće zamijeniti bez alata
- Zamjena lanca bez umaranja.
Slab povratni udarac
- Slab povratni udarac i visoka učinkovitost u isto vrijeme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|480 x 35 x 5
Područja primjene
- Drveće
- Granje
- Drvo za ogrijev