Chain Chainsaw 35cm 36V

Postiže kvalitetne rezove pri svakoj uporabi: Lanac pile CNS 36-35 Battery s mačem dužine 35 cm. Sa slabim povratnim udarcem i sustavom zatezanja lanca bez uporabe alata.

Postavljanje lanca na mač lančane pile CNS 36-35 Battery dužine 35 cm je jednostavno i brzo zahvaljujući sustavu za zatezanje lanca bez alata. Lanac postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija lanca sa slabim povratnim udarcem također je impresivna.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetni lanac
  • Postignite uvijek najbolje rezultate rezanja s Kärcherovim lančanim pilama.
Lanac je moguće zamijeniti bez alata
  • Zamjena lanca bez umaranja.
Slab povratni udarac
  • Slab povratni udarac i visoka učinkovitost u isto vrijeme.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 480 x 35 x 5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Drveće
  • Granje
  • Drvo za ogrijev
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Created with AI (artificial intelligence)

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