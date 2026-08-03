Postavljanje lanca na mač lančane pile CNS 36-35 Battery dužine 35 cm je jednostavno i brzo zahvaljujući sustavu za zatezanje lanca bez alata. Lanac postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija lanca sa slabim povratnim udarcem također je impresivna.