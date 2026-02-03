Filter HEPA
Zahvaljujući HEPA higijenskom filteru (EN 1822:1998), ispušni zrak iz usisavača je čišći od okolnog zraka.
HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najfinije nečistoće poput peludi ili čestica koje izazivaju alergije. Toliko je učinkovit da je ispušni zrak iz usisavača čišći od zraka u odgovarajućoj prostoriji. Preporučujemo zamjenu filtera jednom godišnje. Higijenski filter HEPA 12 kompatibilan je s VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.
Značajke i prednosti
Filter od fine mreže
- Pouzdano filtrira najfinije nečistoće, poput peludi i drugih čestica koje izazivaju alergije.
Jednostavna zamjena
- Brza i laka zamjena zahvaljujući magnetskom držaču.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 50 x 50
Područja primjene
- Suha prljavština