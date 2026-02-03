HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najfinije nečistoće poput peludi ili čestica koje izazivaju alergije. Toliko je učinkovit da je ispušni zrak iz usisavača čišći od zraka u odgovarajućoj prostoriji. Preporučujemo zamjenu filtera jednom godišnje. Higijenski filter HEPA 12 kompatibilan je s VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.