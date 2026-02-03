Filter HEPA

Zahvaljujući HEPA higijenskom filteru (EN 1822:1998), ispušni zrak iz usisavača je čišći od okolnog zraka.

HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najfinije nečistoće poput peludi ili čestica koje izazivaju alergije. Toliko je učinkovit da je ispušni zrak iz usisavača čišći od zraka u odgovarajućoj prostoriji. Preporučujemo zamjenu filtera jednom godišnje. Higijenski filter HEPA 12 kompatibilan je s VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.

Značajke i prednosti
Filter od fine mreže
  • Pouzdano filtrira najfinije nečistoće, poput peludi i drugih čestica koje izazivaju alergije.
Jednostavna zamjena
  • Brza i laka zamjena zahvaljujući magnetskom držaču.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 90 x 50 x 50
Područja primjene
  • Suha prljavština
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH