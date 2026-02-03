Izmjenjivi nastavak Home&Garden za WB 120 i WB 100

Za temeljito čišćenje neosjetljivih površina oko kuće: izmjenjivi nastavak Home & Garden za rotirajuću četku za pranje.

Crne čekinje izmjenjivog nastavka za četku za pranje Home & Garden robusnije su od prozirnog univerzalnog izmjenjivog nastavka – time olakšavaju uklanjanje tvrdokorne nečistoće. Idealan za čišćenje neosjetljivih površina kao što su kamen, metal ili plastika s rotirajućom četkom za pranje. Nastavak je kompatibilan s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.

Značajke i prednosti
Crne robusne čekinje
  • Jednostavno čišćenje tvrdokorne nečistoće.
Za površine oko kuće
  • Idealan za čišćenje neosjetljivih površina kao što su kamen, metal i plastika.
Opcijski pribor
  • Raznolikija primjena rotirajuće četke za pranje.
Kompatibilnost
  • Mogućnost uporabe s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 153 x 153 x 58
Videos
Područja primjene
  • Garažna vrata
  • Skloništa (npr. nadstrešnice)
  • Rolete/rolo zavjese
