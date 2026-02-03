Crne čekinje izmjenjivog nastavka za četku za pranje Home & Garden robusnije su od prozirnog univerzalnog izmjenjivog nastavka – time olakšavaju uklanjanje tvrdokorne nečistoće. Idealan za čišćenje neosjetljivih površina kao što su kamen, metal ili plastika s rotirajućom četkom za pranje. Nastavak je kompatibilan s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.