Izmjenjivi nastavak Home&Garden za WB 120 i WB 100
Za temeljito čišćenje neosjetljivih površina oko kuće: izmjenjivi nastavak Home & Garden za rotirajuću četku za pranje.
Crne čekinje izmjenjivog nastavka za četku za pranje Home & Garden robusnije su od prozirnog univerzalnog izmjenjivog nastavka – time olakšavaju uklanjanje tvrdokorne nečistoće. Idealan za čišćenje neosjetljivih površina kao što su kamen, metal ili plastika s rotirajućom četkom za pranje. Nastavak je kompatibilan s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Značajke i prednosti
Crne robusne čekinje
- Jednostavno čišćenje tvrdokorne nečistoće.
Za površine oko kuće
- Idealan za čišćenje neosjetljivih površina kao što su kamen, metal i plastika.
Opcijski pribor
- Raznolikija primjena rotirajuće četke za pranje.
Kompatibilnost
- Mogućnost uporabe s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Područja primjene
- Garažna vrata
- Skloništa (npr. nadstrešnice)
- Rolete/rolo zavjese