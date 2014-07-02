WB 100, rotirajuća četka za pranje

Rotirajuća četka za pranje sa zglobom za čišć. svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Zglob na ručki, koji se kontin. okreće za 180°, za čišćenje teže dostupnih mjesta.

Rotirajuća četka za pranje sa zglobom posebno je preporučljiva za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Ova četka za pranje uvjerljivo čisti cijelu površinu a predstavlja se s jakim obilježjima opreme: rotirajuće čekinje koje čuvaju površinu, zglob na ručki s kontinuiranim okretanjem za 180° za komforno čišćenje teško pristupačnih mjesta, kontinuirana regulacija broja okretaja i doziranje sredstva za čišćenje, nastavak četke koji se lako zamjenjuje, zaštitni prsten po cijelom opsegu za zaštitu od ogrebotina, kao i holender matica za čvrsto pričvršćenje u visokotlačni pištolj. Ukratko: idealno rješenje za glatke površine. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Učinkovito korištenje sredstva za čišćenje
Rotirajuća glava četke
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Mogućnost kontinuiranog namještanja zgloba pod kutom od 180°
  • Komforno čišćenje teško pristupačnih mjesta
Zaštitni prsten po cijelom obodu
  • Zaštita površine od ogrebotina
Meki vijenac četki
  • Pažljivo i snažno čišćenje bez oštećivanja osjetljivih dijelova
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 270 x 155 x 160
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Garažna vrata
  • Rolete/rolo zavjese
  • Elementi za zaštitu od pogleda
  • Prozorske klupice
  • Balkonske ograde
