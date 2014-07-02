WB 100, rotirajuća četka za pranje
Rotirajuća četka za pranje sa zglobom za čišć. svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Zglob na ručki, koji se kontin. okreće za 180°, za čišćenje teže dostupnih mjesta.
Rotirajuća četka za pranje sa zglobom posebno je preporučljiva za čišćenje svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Ova četka za pranje uvjerljivo čisti cijelu površinu a predstavlja se s jakim obilježjima opreme: rotirajuće čekinje koje čuvaju površinu, zglob na ručki s kontinuiranim okretanjem za 180° za komforno čišćenje teško pristupačnih mjesta, kontinuirana regulacija broja okretaja i doziranje sredstva za čišćenje, nastavak četke koji se lako zamjenjuje, zaštitni prsten po cijelom opsegu za zaštitu od ogrebotina, kao i holender matica za čvrsto pričvršćenje u visokotlačni pištolj. Ukratko: idealno rješenje za glatke površine. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Učinkovito korištenje sredstva za čišćenje
Rotirajuća glava četke
- Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Mogućnost kontinuiranog namještanja zgloba pod kutom od 180°
- Komforno čišćenje teško pristupačnih mjesta
Zaštitni prsten po cijelom obodu
- Zaštita površine od ogrebotina
Meki vijenac četki
- Pažljivo i snažno čišćenje bez oštećivanja osjetljivih dijelova
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHP -2-X
Područja primjene
- Vozila
- Zimski vrtovi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Garažna vrata
- Rolete/rolo zavjese
- Elementi za zaštitu od pogleda
- Prozorske klupice
- Balkonske ograde