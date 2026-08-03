Komplet mlaznica za jedinicu za mokro pjeskarenje 100
Komplet mlaznice s mlaznicom za mokro pjeskarenje i umetkom (ovisno o tipu). Za optimalan rad Kärcher nastavka za mokro pjeskarenje. Samo u kombinaciji s nastavkom za mokro otpuhivanje 4.762-010/-022.
Komplet mlaznice poboljšava svojstva Kärcher nastavka za mokro otpuhivanje. Sastoji se od mlaznice za mokro otpuhivanje i umetka za mlaznicu. Samo u kombinaciji s nastavkom za mokro otpuhivanje 4.762-010/-022.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
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