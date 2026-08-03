Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznica)
Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrđe, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.
Uklanjanje boje, hrđe i kamenca nikada nije bilo jednostavnije: Kärcher nastavak za mokro otpuhivanje s regulacijom protoka visokotlačnom mlazu dodaje novu abrazivnu moć. Nastavak za mokro otpuhivanje spaja se na crijevo (zamjena za visokotlačnu mlaznicu).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
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