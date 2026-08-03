Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)
Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrđe i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode
Lako uklanjanje boje, hrđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro pjeskarenje s kontrolom protoka za dodavanje abraziva za pjeskarenje visokotlačnom mlazu. Nastavak za mokro pjeskarenje odgovara mlaznoj cijevi (zamjenjuje visokotlačnu mlaznicu). S regulacijom protoka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3
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