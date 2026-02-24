Komplet pribora za čišćenje bicikla i motocikla je praktični komplet za čišćenje i njegu bicikala i motocikala. Osim univerzalne četke za nježno pranje najrazličitijih površina, ovaj komplet također sadrži i bocu auto šampona 3 u 1 za intenzivno čišćenje uz istovremeno čuvanje površine, četku za pranje naplataka za učinkovito uklanjanje nečistoće čak i na teško pristupačnim mjestima, kao i kratku mlaznu cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom ukoji se može okretati za 360°. Ovaj komplet pribora prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.