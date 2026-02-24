Komplet pribora Bike Cleaning

Savršeno čišćenje i njega! Komplet pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l auto šampon 3 u 1 i 1 VPS 160 S.

Komplet pribora za čišćenje bicikla i motocikla je praktični komplet za čišćenje i njegu bicikala i motocikala. Osim univerzalne četke za nježno pranje najrazličitijih površina, ovaj komplet također sadrži i bocu auto šampona 3 u 1 za intenzivno čišćenje uz istovremeno čuvanje površine, četku za pranje naplataka za učinkovito uklanjanje nečistoće čak i na teško pristupačnim mjestima, kao i kratku mlaznu cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom ukoji se može okretati za 360°. Ovaj komplet pribora prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Univerzalna četka za pranje
  • Meke čekinje, koje čuvaju površinu, za temeljito čišćenje svih površina.
Auto šampon 3 u 1, 1 l
  • Maksimalna učinkovitost čišćenja, njega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Četka za pranje naplataka
  • Ravnomjerna raspodjela vode pod kutom od 360° za savršenu čistoću posvuda – čak i na teško pristupačnim mjestima.
Vario Power Jet Short 360°
  • Idealno za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 422 x 105 x 220
Područja primjene
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
