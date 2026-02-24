Komplet pribora Bike Cleaning
Savršeno čišćenje i njega! Komplet pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l auto šampon 3 u 1 i 1 VPS 160 S.
Komplet pribora za čišćenje bicikla i motocikla je praktični komplet za čišćenje i njegu bicikala i motocikala. Osim univerzalne četke za nježno pranje najrazličitijih površina, ovaj komplet također sadrži i bocu auto šampona 3 u 1 za intenzivno čišćenje uz istovremeno čuvanje površine, četku za pranje naplataka za učinkovito uklanjanje nečistoće čak i na teško pristupačnim mjestima, kao i kratku mlaznu cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom ukoji se može okretati za 360°. Ovaj komplet pribora prikladan je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Univerzalna četka za pranje
- Meke čekinje, koje čuvaju površinu, za temeljito čišćenje svih površina.
Auto šampon 3 u 1, 1 l
- Maksimalna učinkovitost čišćenja, njega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Četka za pranje naplataka
- Ravnomjerna raspodjela vode pod kutom od 360° za savršenu čistoću posvuda – čak i na teško pristupačnim mjestima.
Vario Power Jet Short 360°
- Idealno za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|422 x 105 x 220
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- KHP -2-X
Područja primjene
- Za čišćenje motocikala i mopeda.