Nozzles PC

Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi s 360° učinkom čišćenja za preventivno održavanje cijevi i odvodnih kanala. S R1/8" priključkom za pričvršćivanje na crijevo za čišćenje cijevi.

Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi savršena je za ekološki prihvatljivo preventivno održavanje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage sa cijele unutrašnjosti cijevi. Začepljenja se nikada ne događaju. Oblik mlaznice optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spaja s visokotlačnim crijevom, čime se minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Pogodno za montažu na setove za čišćenje cijevi PC 20, PC 15 i PC 7,5 te za korištenje sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Nozzles PC: Rotirajući visokotlačni mlazovi
Rotirajući visokotlačni mlazovi
360° učinak čišćenja na cijeloj unutrašnjosti cijevi Preventivno održavanje čišćenja za sprječavanje blokada
Nozzles PC: Optimizirani oblik mlaznice
Optimizirani oblik mlaznice
Spoj bez rubova smanjuje rizik da mlaznica zapne u cijevi Kompaktan dizajn za maksimalnu slobodu kretanja
Nozzles PC: Snažno čišćenje visokim tlakom
Snažno čišćenje visokim tlakom
Učinkovito i brzo otpuštanje blokada iz cijevi
Izrađeno od izdržljivog mesinga i nehrđajućeg čelika
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dimenzije (d × š × v) (mm) 27 x 15 x 15
Područja primjene
  • Cijevi
  • Odljevne cijevi
  • Odvodne cijevi
