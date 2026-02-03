Nozzles PC
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi s 360° učinkom čišćenja za preventivno održavanje cijevi i odvodnih kanala. S R1/8" priključkom za pričvršćivanje na crijevo za čišćenje cijevi.
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi savršena je za ekološki prihvatljivo preventivno održavanje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage sa cijele unutrašnjosti cijevi. Začepljenja se nikada ne događaju. Oblik mlaznice optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spaja s visokotlačnim crijevom, čime se minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Pogodno za montažu na setove za čišćenje cijevi PC 20, PC 15 i PC 7,5 te za korištenje sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Rotirajući visokotlačni mlazovi360° učinak čišćenja na cijeloj unutrašnjosti cijevi Preventivno održavanje čišćenja za sprječavanje blokada
Optimizirani oblik mlazniceSpoj bez rubova smanjuje rizik da mlaznica zapne u cijevi Kompaktan dizajn za maksimalnu slobodu kretanja
Snažno čišćenje visokim tlakomUčinkovito i brzo otpuštanje blokada iz cijevi
Izrađeno od izdržljivog mesinga i nehrđajućeg čelika
- Dugotrajnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|27 x 15 x 15
Područja primjene
- Cijevi
- Odljevne cijevi
- Odvodne cijevi