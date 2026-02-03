Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi savršena je za ekološki prihvatljivo preventivno održavanje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage sa cijele unutrašnjosti cijevi. Začepljenja se nikada ne događaju. Oblik mlaznice optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spaja s visokotlačnim crijevom, čime se minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Pogodno za montažu na setove za čišćenje cijevi PC 20, PC 15 i PC 7,5 te za korištenje sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7.