Praktični i svestrani set za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi te za učinkovito uklanjanje začepljenja. Opseg isporuke uključuje dvije različite mlaznice koje se brzo mijenjaju zahvaljujući navojnom spoju. Mlaznica za mlaz ima snažan pogon prema naprijed s četiri visoko tlak mlaznice okrenute unatrag – idealna za odvodne cijevi i uklanjanje začepljenja krutih tvari. Rotirajuća mlaznica koristi se za preventivno održavanje i čišćenje. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage s unutarnjih stijenki cijevi. Time se sprječava stvaranje začepljenja. Oblik mlaznica optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spajaju s visokotlačnim crijevom. To minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Fleksibilno visokokvalitetno crijevo duljine 15 metara ojačano je tekstilnim pletenjem – za jednostavno rukovanje u zakrivljenim sustavima cijevi. Crijevo je zaštićeno od savijanja i ima mesingane priključke za dugotrajan vijek trajanja. Pogodno za primjenu kako u kući, tako i na vanjskim prostorima u kombinaciji sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7