PC 15
Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 15 m za čišćenjeodvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepljenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica.
Praktični i svestrani set za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi te za učinkovito uklanjanje začepljenja. Opseg isporuke uključuje dvije različite mlaznice koje se brzo mijenjaju zahvaljujući navojnom spoju. Mlaznica za mlaz ima snažan pogon prema naprijed s četiri visoko tlak mlaznice okrenute unatrag – idealna za odvodne cijevi i uklanjanje začepljenja krutih tvari. Rotirajuća mlaznica koristi se za preventivno održavanje i čišćenje. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage s unutarnjih stijenki cijevi. Time se sprječava stvaranje začepljenja. Oblik mlaznica optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spajaju s visokotlačnim crijevom. To minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Fleksibilno visokokvalitetno crijevo duljine 15 metara ojačano je tekstilnim pletenjem – za jednostavno rukovanje u zakrivljenim sustavima cijevi. Crijevo je zaštićeno od savijanja i ima mesingane priključke za dugotrajan vijek trajanja. Pogodno za primjenu kako u kući, tako i na vanjskim prostorima u kombinaciji sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7
Značajke i prednosti
Praktičan sustav izmjene s dva različita mlazniceJednostavna promjena mlaznice Mlazna mlaznica s snažnim napajanjem, idealna za čišćenje odvodnih cijevi i uklanjanje blokada Rotirajuća mlaznica s 360° učinkom čišćenja – za snažno održavanje čišćenja unutrašnjosti cijevi kako bi se spriječile blokade
Snažno čišćenje visokim tlakomBrzo i učinkovito otpušta blokade iz cijevi Ekološka primjena bez kemikalija Crijevo se automatski pomiče prema naprijed u cijevi pod tlakom vode
Fleksibilna crijeva s tekstilnim pletenjemLaka upotreba u zakrivljenim sustavima cijevi Dizajnirano za jednostavno pohranjivanje
Optimizirani oblik mlaznice
- Spoj bez rubova smanjuje rizik da mlaznica zapne u cijevi
- Kompaktan dizajn za maksimalnu slobodu kretanja
Spojevi i mlaznice napravljeni od izdržljivog mesinga i nehrđajućeg čelika
- Dugotrajnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 250 x 80
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
Područja primjene
- Cijevi
- Odljevne cijevi
- Odvodne cijevi