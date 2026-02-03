PC 7.5

Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 7,5 m za čišćenjeodvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepljenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica.

Praktični i svestrani set za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi te učinkovito uklanjanje začepljenja. Opseg isporuke uključuje dvije različite mlaznice koje se brzo mijenjaju zahvaljujući navojnom spoju. Mlaznica za mlaz ima snažan pogon prema naprijed s četiri visoko tlak mlaznice okrenute unatrag – idealna za odvodne cijevi i uklanjanje začepljenja krutih tvari. Rotirajuća mlaznica koristi se za preventivno održavanje i čišćenje. Njezin 360° sustav čišćenja učinkovito uklanja naslage s unutarnjih stijenki cijevi. Time se sprječava stvaranje začepljenja. Oblik mlaznica optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spajaju s visokotlačnim crijevom. To minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Fleksibilno visokokvalitetno crijevo duljine 7,5 metara ojačano je tekstilnim pletenjem – za jednostavno rukovanje u zakrivljenim sustavima cijevi. Crijevo je zaštićeno od savijanja i ima mesingane priključke za dugotrajan vijek trajanja. Pogodno za primjenu kako u kući, tako i na vanjskim prostorima u kombinaciji sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7

Značajke i prednosti
PC 7.5: Praktičan sustav izmjene s dva različita mlaznice
Praktičan sustav izmjene s dva različita mlaznice
Jednostavna promjena mlaznice Mlazna mlaznica s snažnim napajanjem, idealna za čišćenje odvodnih cijevi i uklanjanje blokada Rotirajuća mlaznica s 360° učinkom čišćenja – za snažno održavanje čišćenja unutrašnjosti cijevi kako bi se spriječile blokade
PC 7.5: Snažno čišćenje visokim tlakom
Snažno čišćenje visokim tlakom
Brzo i učinkovito otpušta blokade iz cijevi Ekološka primjena bez kemikalija Crijevo se automatski pomiče prema naprijed u cijevi pod tlakom vode
PC 7.5: Fleksibilna crijeva s tekstilnim pletenjem
Fleksibilna crijeva s tekstilnim pletenjem
Laka upotreba u zakrivljenim sustavima cijevi Dizajnirano za jednostavno pohranjivanje
Optimizirani oblik mlaznice
  • Spoj bez rubova smanjuje rizik da mlaznica zapne u cijevi
  • Kompaktan dizajn za maksimalnu slobodu kretanja
Spojevi i mlaznice napravljeni od izdržljivog mesinga i nehrđajućeg čelika
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 245 x 55

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

  • Cijevi
  • Odljevne cijevi
  • Odvodne cijevi
