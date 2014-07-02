Profesionalni usisavači
Filtri T / NT
- Flat pleated filter HEPA, dust class H
- Plosnati naborani filtar standard, do BIA C, klasa prašine M
- Filtar za grubu prljavštinu za mokro usisavanje
- Košare glavnog filtra
- HEPA Filter
- Specijalna filtarska vrećica, mokra filtarska vrećica
- Patronski filtar, standardni, do BIA C, klasa prašine M
- Plastične vreće za zbrinjavanje bez prašine
- Setovi/vreće sigurnosnih filtara
- Membranski filtar / filtar od tkanine
- Tekstilna filtarska vrećica
- Filtri izlaznog zraka
Nastavci za usisavanje
- Četke za sve namjene
- Višenamjenski nastavci za usisavanje, mokro/suho
- Nastavci za usisavanje auta
- Nastavci za usisavanje peći
- Elektro-četke
- Široke mlaznice
- Nastavci za fuge
- Gumeni nastavci za usisavanje, pod kutom od 45°
- Nastavci za tapecirane površine
- Nastavci za usisavanje cijevi
- Usisne četke
- Turbo nastavci
Usisna crijeva
Spojni nastavci
- Nadogradni dio, Y-element
- Priključni nastavak C-DN (klip na konus), električno vodljiv
- Priključni nastavak - električni alat, na umetanje, električno vodljiv
- Priključni nastavak - električni alat, s navojem
- Elementi za proširenje (cijev –> mlaznica)
- Reduktori
- Set nastavaka za reduciranje / proširenje