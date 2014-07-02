Profesionalni usisavači

Kärcher Batteries

Batteries

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Kärcher Battery chargers

Battery chargers

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Kärcher Setovi mlaznica

Setovi mlaznica

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Kärcher Filter bags

Filter bags

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Kärcher Filtri T / NT

Filtri T / NT

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Kärcher Zakrivljene cijevi

Zakrivljene cijevi

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Kärcher Nastavci za usisavanje

Nastavci za usisavanje

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Kärcher Usisne cijevi

Usisne cijevi

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Kärcher Usisna crijeva

Usisna crijeva

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Kärcher Spojni nastavci

Spojni nastavci

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Kärcher Setovi pribora za usisavače, specifični za ciljne grupe

Setovi pribora za usisavače, specifični za ciljne grupe

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Kärcher Ostali pribor T i NT

Ostali pribor T i NT

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Kärcher Pribor za uspravni usisavač s četkom

Pribor za uspravni usisavač s četkom

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Kärcher Pribor za suhe usisavače

Pribor za suhe usisavače

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Kärcher Further accessories Electric broom

Further accessories Electric broom

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Kärcher UBS nevodljivi mediji

UBS nevodljivi mediji

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

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