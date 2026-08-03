RCF 3 valjak za više površina

Valjci od mikrovlakana za mokro čišćenje svih tvrdih podova s ​​robotskom krpom RCF 3. Ne ostavlja dlačice, visoko upija i otporan je na habanje. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.

Višenamjenski valjak Kärcher RCF 3 robota za čišćenje izrađen je od visokokvalitetnih mikrovlakana za nježno mokro čišćenje svih tvrdih podova – čak i parketa. Valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv – idealan za opsežna čišćenja i za čist rezultat bez tragova. Ako valjak treba zamijeniti ili očistiti, može se promijeniti u tren oka bez upotrebe alata i bez doticaja s prljavštinom. Jednostavno izvucite korišteni valjak i zakačite novi, to je to! Valjak za više površina može se prati u perilici rublja na do 60 °C spreman za ponovnu upotrebu.

Značajke i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Jednostavna zamjena valjka
  • Valjak se mijenja brzo i bez upotrebe sile ili alata, jednostavno izvucite valjak, stavite novi i to je to!
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 60 x 60 x 248
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
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Created with AI (artificial intelligence)

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