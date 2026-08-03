RCF 3 valjak za više površina
Valjci od mikrovlakana za mokro čišćenje svih tvrdih podova s robotskom krpom RCF 3. Ne ostavlja dlačice, visoko upija i otporan je na habanje. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.
Višenamjenski valjak Kärcher RCF 3 robota za čišćenje izrađen je od visokokvalitetnih mikrovlakana za nježno mokro čišćenje svih tvrdih podova – čak i parketa. Valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv – idealan za opsežna čišćenja i za čist rezultat bez tragova. Ako valjak treba zamijeniti ili očistiti, može se promijeniti u tren oka bez upotrebe alata i bez doticaja s prljavštinom. Jednostavno izvucite korišteni valjak i zakačite novi, to je to! Valjak za više površina može se prati u perilici rublja na do 60 °C spreman za ponovnu upotrebu.
Značajke i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Jednostavna zamjena valjka
- Valjak se mijenja brzo i bez upotrebe sile ili alata, jednostavno izvucite valjak, stavite novi i to je to!
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|60 x 60 x 248
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi