Višenamjenski valjak Kärcher RCF 3 robota za čišćenje izrađen je od visokokvalitetnih mikrovlakana za nježno mokro čišćenje svih tvrdih podova – čak i parketa. Valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv – idealan za opsežna čišćenja i za čist rezultat bez tragova. Ako valjak treba zamijeniti ili očistiti, može se promijeniti u tren oka bez upotrebe alata i bez doticaja s prljavštinom. Jednostavno izvucite korišteni valjak i zakačite novi, to je to! Valjak za više površina može se prati u perilici rublja na do 60 °C spreman za ponovnu upotrebu.