Za savršene rezultate čišćenja kao prvog dana: set pribora omogućuje robotskom usisavaču RCV 5 da čisti kao novi uređaj. Set sadrži rezervne dijelove koji se lako mijenjaju. To produljuje vijek trajanja RCV 5 i osigurava optimalnu učinkovitost čišćenja kao prvog dana. Set uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.