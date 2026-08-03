RCV 5 set pribora
Set pribora za robotski usisavač RCV 5 sastoji se od 1 glavne četke, 1 krpe za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.
Za savršene rezultate čišćenja kao prvog dana: set pribora omogućuje robotskom usisavaču RCV 5 da čisti kao novi uređaj. Set sadrži rezervne dijelove koji se lako mijenjaju. To produljuje vijek trajanja RCV 5 i osigurava optimalnu učinkovitost čišćenja kao prvog dana. Set uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-part)
|6
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|190 x 125 x 82