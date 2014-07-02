Usisna mlaznica, uska
Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5, širine 170 mm, posebno je prikladna za prozore s prečkama ("šprosnama") i druge male prozorske površine.
Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5, širine 170 mm, posebno je prikladna za prozore s prečkama ("šprosnama") i druge male prozorske površine koje nije moguće ili nije u potpunosti moguće očistiti većim usisnim mlaznicama.
Značajke i prednosti
Meka silikonska traka
- Čišćenje bez tragova.
Uski oblik
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|225 x 37 x 125
Područja primjene
- Prozori s prečkama
- Glatke površine
- Ogledala
- Pločice