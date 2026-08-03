Valjkaste četke za drvene površine PCL- 3-18

Optimalno opremljen za čišćenje drvenih površina i WPC podova: s 2-dijelnim setom valjaka za PCL 3-18 temeljito i učinkovito uklanjate prljavštinu s vanjskog područja.

Valjkaste četke posebno su razvijene za drvene površine i WPC podove i tako omogućuju duboko i nježno čišćenje terasa. Dvije valjkaste četke u setu zamjena su za četke uključene u opseg isporuke za PCL 3-18 čistač terasa. Lako ih je zamijeniti i nisu potrebni alati.

Značajke i prednosti
Dosljedno i dubinsko čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru
Dobre performanse područja i optimizirani profil četke za čišćenje drva i WPC-a
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mahovina
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH