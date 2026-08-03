Valjkaste četke za drvene površine PCL- 3-18
Optimalno opremljen za čišćenje drvenih površina i WPC podova: s 2-dijelnim setom valjaka za PCL 3-18 temeljito i učinkovito uklanjate prljavštinu s vanjskog područja.
Valjkaste četke posebno su razvijene za drvene površine i WPC podove i tako omogućuju duboko i nježno čišćenje terasa. Dvije valjkaste četke u setu zamjena su za četke uključene u opseg isporuke za PCL 3-18 čistač terasa. Lako ih je zamijeniti i nisu potrebni alati.
Značajke i prednosti
Dosljedno i dubinsko čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru
Dobre performanse područja i optimizirani profil četke za čišćenje drva i WPC-a
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Zeleni lišaj
- Mahovina