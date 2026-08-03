Vaš idealan partner za čišćenje terasa: 2-dijelni set valjkastih četki dostupan je kao dodatak za PCL 3-18 i prikladan je za dubinsko i nježno čišćenje glatkih kamenih pločica i ploča sa zapečaćenom površinskom strukturom. Prljavština poput zelenog rasta ili mahovine uklanja se bez napora. Valjkaste četke mogu se lako zamijeniti bez potrebe za alatom.