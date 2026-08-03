Valjkaste četke za kamene površine PCL- 3-18
Set od 2 valjkaste četke za brzo čišćenje glatkih kamenih pločica u vanjskom području s PCL 3-18 čistačem terasa.
Vaš idealan partner za čišćenje terasa: 2-dijelni set valjkastih četki dostupan je kao dodatak za PCL 3-18 i prikladan je za dubinsko i nježno čišćenje glatkih kamenih pločica i ploča sa zapečaćenom površinskom strukturom. Prljavština poput zelenog rasta ili mahovine uklanja se bez napora. Valjkaste četke mogu se lako zamijeniti bez potrebe za alatom.
Značajke i prednosti
Dosljedno i dubinsko čišćenje glatkih kamenih pločica u vanjskom području
Dobre performanse područja i optimiziran profil četke za čišćenje glatkih kamenih pločica
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Terasa
- Balkon