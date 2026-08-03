Profesionalni ekstrakcijski čistač Puzzi 10/1 Adv tvrtke Kärcher pruža izvrsnu usisnu snagu, a uz to pruža higijenske rezultate čišćenja i osigurava brzu ponovnu upotrebu tekstilnih površina. U tu svrhu ekstrakcijski čistač raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, a zatim je ponovno uklanja s odvojenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha i drugih tekstilnih površina. Robustan, kompaktan dizajn Puzzi 10/1 Adv osigurava dugi vijek trajanja za visoku isplativost - idealno za izvođače radova u zgradarstvu, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za tapecirani namještaj i mlaznica za pod su prozirni za bolji pogled na prljavu vodu. Crijevo za prskanje/usisavanje od 4 metra i veliki gumbi koji se mogu upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Osim toga, uređaj dolazi s integriranom kukom za kabel i držačem za mlaznicu za tapecirani namještaj i usisnu cijev.