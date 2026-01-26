Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/1 Edition pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Robustan, kompaktan dizajn izdanja Puzzi 10/1 osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod prozirni su za bolji pregled prljave vode. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Dodatna oprema uključena u opseg isporuke posebno je opsežna: mlaznica za tepih od 240 mm, mlaznica za presvlake, mlaznica za pukotine i 48 jezičaka RM 760.