Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/1 s mlaznicom za presvlake
Snažni raspršivač Puzzi 10/1 s mlaznicom za presvlake temeljito i učinkovito uklanja mrlje s tekstilnih površina kao što su tapecirani namještaj ili sjedala vozila.
Impresionira prvoklasnim, higijenskim rezultatima čišćenja i visokom učinkovitošću: robusni Kärcherov raspršivač Puzzi 10/1 s mlaznicom za presvlake za uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama male i srednje veličine. Duboko raspršivanje otopine za čišćenje u tekstilna vlakna i naknadno usisavanje s izvrsnim učinkom povratnog usisavanja znači da se tekstil brzo suši i može se brzo ponovno koristiti. Sredstvo za čišćenje s raspršivačem standardno dolazi s mlaznicom za presvlake, za posebno uske prostore kao što je unutrašnjost vozila. Velike tipke, kojima se može upravljati rukom ili nogom, iznimno su udobne za korištenje. Transport je također jednostavan jednom rukom zahvaljujući ergonomskoj ručki za nošenje. Poklopac uređaja i ručna mlaznica su prozirni kako bi se omogućio bolji pregled prljave vode. Čistač sa raspršivačem ima praktičnu kuku za kabel za sigurno skladištenje kabela za napajanje, a time i za lak transport i skladištenje stroja.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenjaIzvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije. Brzo sušenje zbog vrlo velike kapacitete usisavanja. Izuzetno fini i ujednačeni mlazni uzorak s mlaznicom za tapeciranje.
Profesionalna kvaliteta: izuzetno robusno i dugotrajno.Učinkovita pumpa s dugim vijekom trajanja. Moćna turbina s izvrsnim povratnim usisavanjem. Robustan dizajn i branik štite stroj od udaraca i udaraca.
Praktična mlaznica za presvlakeJednostavno, ali temeljito čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja. Savršeno za čišćenje unutrašnjosti vozila. Mlaznica širine 110 milimetara za umetanje u pištolj za prskanje/usisavanje.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
- Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
- Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
- Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Ergonomska ručka za nošenje
- Dizajniran za nošenje jednom rukom uz stepenice i stubišta.
- Opcija za pričvršćivanje usisne cijevi i mlaznice za prskanje/usisavanje.
- Držač usisne cijevi integriran u ručku za nošenje za siguran i praktičan transport.
Kvačica za kabel
- Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
- Praktičan i štiti kabele.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
- Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
- Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Integrirani spremnik za pribor
- Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|20 - 25
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Brzina prskanja (l/min)
|1
|Tlak prskanja (bar)
|1
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|10 / 9
|Snaga turbine (W)
|1250
|Snaga pumpe (W)
|40
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|10,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|690 x 325 x 440
Opseg isporuke
- Mlaznica za tapecirane površine
- Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Komad(a)
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Kvačica za kabel
- Pištolj za prskanje/usisavanje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
Oprema
- integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
- integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, plava
Videos
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za ciljano uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
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