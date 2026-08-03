Impresionira prvoklasnim, higijenskim rezultatima čišćenja i visokom učinkovitošću: robusni Kärcherov raspršivač Puzzi 10/1 s mlaznicom za presvlake za uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama male i srednje veličine. Duboko raspršivanje otopine za čišćenje u tekstilna vlakna i naknadno usisavanje s izvrsnim učinkom povratnog usisavanja znači da se tekstil brzo suši i može se brzo ponovno koristiti. Sredstvo za čišćenje s raspršivačem standardno dolazi s mlaznicom za presvlake, za posebno uske prostore kao što je unutrašnjost vozila. Velike tipke, kojima se može upravljati rukom ili nogom, iznimno su udobne za korištenje. Transport je također jednostavan jednom rukom zahvaljujući ergonomskoj ručki za nošenje. Poklopac uređaja i ručna mlaznica su prozirni kako bi se omogućio bolji pregled prljave vode. Čistač sa raspršivačem ima praktičnu kuku za kabel za sigurno skladištenje kabela za napajanje, a time i za lak transport i skladištenje stroja.