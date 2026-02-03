Robustna, izdržljiva i snažna sa bežičnom fleksibilnošću: naša Puzzi 2/1 Bp bežična mašina za pranje i ekstrakciju. Ova prenosiva bežična mašina za pranje i ekstrakciju takođe se može koristiti za čišćenje mrlja i uklanjanje prljavštine, što olakšava uklanjanje svežih ili osušenih mrlja sa tekstila poput tapaciranih stolica, sofa, sedišta u vozilima i još mnogo toga. Puzzi 2/1 Bp uklanja sve mrlje u vrlo kratkom vremenskom periodu zahvaljujući izuzetnim performansama usisavanja, što takođe obezbeđuje brza vremena sušenja. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, maloj težini i ergonomskom ručnom dršku, mašina se lako nosi jednom rukom. Za najbolje rezultate uklanjanja mrlja, rastvor za čišćenje se pod pritiskom nanosi duboko u vlakna tekstila, pre nego što se usisava zajedno sa otpuštenom prljavštinom. Standardna oprema uključuje: mlaznicu za tapacirani nameštaj, crevo za prskanje/usisavanje, odvojene kontejnere za svežu i prljavu vodu i integrisanu odlagalicu za dodatke. Prilikom naručivanja ove verzije mašine, imajte na umu da se snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti odvojeno.