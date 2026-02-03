Puzzi 2/1 Bp

Maksimalna sloboda kretanja pri uklanjanju mrlja na svim vrstama tekstila: prenosiva, snažna 36 V bežična mašina za pranje i ekstrakciju sa ergonomskom mlaznicom za tapacirani nameštaj.

Robustna, izdržljiva i snažna sa bežičnom fleksibilnošću: naša Puzzi 2/1 Bp bežična mašina za pranje i ekstrakciju. Ova prenosiva bežična mašina za pranje i ekstrakciju takođe se može koristiti za čišćenje mrlja i uklanjanje prljavštine, što olakšava uklanjanje svežih ili osušenih mrlja sa tekstila poput tapaciranih stolica, sofa, sedišta u vozilima i još mnogo toga. Puzzi 2/1 Bp uklanja sve mrlje u vrlo kratkom vremenskom periodu zahvaljujući izuzetnim performansama usisavanja, što takođe obezbeđuje brza vremena sušenja. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, maloj težini i ergonomskom ručnom dršku, mašina se lako nosi jednom rukom. Za najbolje rezultate uklanjanja mrlja, rastvor za čišćenje se pod pritiskom nanosi duboko u vlakna tekstila, pre nego što se usisava zajedno sa otpuštenom prljavštinom. Standardna oprema uključuje: mlaznicu za tapacirani nameštaj, crevo za prskanje/usisavanje, odvojene kontejnere za svežu i prljavu vodu i integrisanu odlagalicu za dodatke. Prilikom naručivanja ove verzije mašine, imajte na umu da se snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti odvojeno.

Značajke i prednosti
Puzzi 2/1 Bp: Izvrsne performanse čišćenja
Izvrsno čišćenje s jasnim "prije i poslije" efektom. Visok vakuum za izvrsnu snagu usisavanja. Izuzetno fini i ujednačeni mlazni uzorak s mlaznicom za tapeciranje.
Puzzi 2/1 Bp: Kompaktan dizajn i velika mobilnost
Također idealno za uske prostore ili teško dostupna mjesta. Bežična sloboda kretanja i fleksibilna uporaba. Moguće pohranjivanje bilo gdje zahvaljujući kompaktnom dizajnu.
Puzzi 2/1 Bp: Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.
Učinkovita turbina s vijekom trajanja od 1000 sati. Vrlo robusna i izdržljiva dijafragmatska pumpa. Kompaktna, izuzetno kratka i izdržljiva mlaznica za tapeciranje.
Potpuna fleksibilnost: Kärcher 36-voltnu platformu.
  • Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
  • Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
  • Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Osobito korisnički orijentirani koncept upravljanja.
  • Praktičan rotacijski prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Ergonomska mlaznica za tapeciranje može se upravljati samo jednim prstom.
  • Spremnici se mogu brzo puniti i prazniti.
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
  • Robustan dizajn pogodan za upotrebu u skučenim prostorima poput unutrašnjosti vozila.
  • Izvrsna mlazna uzorka s smanjenom potrošnjom vode.
  • Ergonomski dizajn s udobnim dvodijelnim držačem.
Jednostavno za transport.
  • S ergonomskim ručnim držačem za povećanu udobnost.
  • Dizajniran za nošenje jednom rukom uz stepenice i stubišta.
  • Prijenosnost: npr. za čišćenje unutrašnjosti vozila ili vikendica.
Izvadivi spremnici.
  • Spremnici za svježu i prljavu vodu su lako uklonjivi.
  • Brzo punjenje vodom zahvaljujući Quick & Easy zatvaraču.
  • Spremnik za prljavu vodu je lako isprazniti i očistiti.
Integrirani spremnik za pribor
  • Priključeno pomoću čvrste gumene trake i kuka.
  • Nema rizika od gubitka usisne cijevi i mlaznice za tapeciranje u transportu.
  • Stroj uključujući opremu može se jednostavno pohraniti.
Opcija: kompatibilni deterdženti dostupni.
  • Napunite spremnik svježom vodom kako je opisano u uputama.
  • Izvrsno uklanjanje mrlja na tapeciranim i tekstilnim površinama.
  • Sredstvo za čišćenje se izvlači i usisava zajedno s prljavštinom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 1,7 / 2,9
Količina zraka (l/s) 16
Vakuum (kPa) 16
Brzina prskanja (ml/min) 350
Tlak prskanja (MPa) 0,16 - 0,22
Snaga turbine (W) 350
Snaga pumpe (W) 4
Snaga uzimanja (W) 350
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72
Nominalna veličina pribora ( ) ID 30
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) Normalni mod: / 46 (7,5 Ah) Normalni mod: / 37 (6,0 Ah)
Izlazna snaga (A) 6
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 3,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 410 x 235 x 250

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 1.9 m
  • Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
  • Spremnik svježe vode
  • Spremnik za prljavu vodu
  • Deterdženti: RM 764 N, 125 ml

Oprema

  • Blokada za transport crijeva
  • Integrirani spremnik za pribor
  • mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, narančasta
Puzzi 2/1 Bp
Područja primjene
  • Uklanjanje mrlja na tapeciranim i namještajskim površinama.
  • Ciljano tretiranje mrlja na tepisima.
  • Uklanjanje mrlja na tekstilnim sjedalicama vozila.
  • Čišćenje svih tekstilnih površina.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
