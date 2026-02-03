Puzzi 2/1 Bp
Maksimalna sloboda kretanja pri uklanjanju mrlja na svim vrstama tekstila: prenosiva, snažna 36 V bežična mašina za pranje i ekstrakciju sa ergonomskom mlaznicom za tapacirani nameštaj.
Robustna, izdržljiva i snažna sa bežičnom fleksibilnošću: naša Puzzi 2/1 Bp bežična mašina za pranje i ekstrakciju. Ova prenosiva bežična mašina za pranje i ekstrakciju takođe se može koristiti za čišćenje mrlja i uklanjanje prljavštine, što olakšava uklanjanje svežih ili osušenih mrlja sa tekstila poput tapaciranih stolica, sofa, sedišta u vozilima i još mnogo toga. Puzzi 2/1 Bp uklanja sve mrlje u vrlo kratkom vremenskom periodu zahvaljujući izuzetnim performansama usisavanja, što takođe obezbeđuje brza vremena sušenja. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, maloj težini i ergonomskom ručnom dršku, mašina se lako nosi jednom rukom. Za najbolje rezultate uklanjanja mrlja, rastvor za čišćenje se pod pritiskom nanosi duboko u vlakna tekstila, pre nego što se usisava zajedno sa otpuštenom prljavštinom. Standardna oprema uključuje: mlaznicu za tapacirani nameštaj, crevo za prskanje/usisavanje, odvojene kontejnere za svežu i prljavu vodu i integrisanu odlagalicu za dodatke. Prilikom naručivanja ove verzije mašine, imajte na umu da se snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti odvojeno.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenjaIzvrsno čišćenje s jasnim "prije i poslije" efektom. Visok vakuum za izvrsnu snagu usisavanja. Izuzetno fini i ujednačeni mlazni uzorak s mlaznicom za tapeciranje.
Kompaktan dizajn i velika mobilnostTakođer idealno za uske prostore ili teško dostupna mjesta. Bežična sloboda kretanja i fleksibilna uporaba. Moguće pohranjivanje bilo gdje zahvaljujući kompaktnom dizajnu.
Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.Učinkovita turbina s vijekom trajanja od 1000 sati. Vrlo robusna i izdržljiva dijafragmatska pumpa. Kompaktna, izuzetno kratka i izdržljiva mlaznica za tapeciranje.
Potpuna fleksibilnost: Kärcher 36-voltnu platformu.
- Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
- Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
- Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Osobito korisnički orijentirani koncept upravljanja.
- Praktičan rotacijski prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Ergonomska mlaznica za tapeciranje može se upravljati samo jednim prstom.
- Spremnici se mogu brzo puniti i prazniti.
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
- Robustan dizajn pogodan za upotrebu u skučenim prostorima poput unutrašnjosti vozila.
- Izvrsna mlazna uzorka s smanjenom potrošnjom vode.
- Ergonomski dizajn s udobnim dvodijelnim držačem.
Jednostavno za transport.
- S ergonomskim ručnim držačem za povećanu udobnost.
- Dizajniran za nošenje jednom rukom uz stepenice i stubišta.
- Prijenosnost: npr. za čišćenje unutrašnjosti vozila ili vikendica.
Izvadivi spremnici.
- Spremnici za svježu i prljavu vodu su lako uklonjivi.
- Brzo punjenje vodom zahvaljujući Quick & Easy zatvaraču.
- Spremnik za prljavu vodu je lako isprazniti i očistiti.
Integrirani spremnik za pribor
- Priključeno pomoću čvrste gumene trake i kuka.
- Nema rizika od gubitka usisne cijevi i mlaznice za tapeciranje u transportu.
- Stroj uključujući opremu može se jednostavno pohraniti.
Opcija: kompatibilni deterdženti dostupni.
- Napunite spremnik svježom vodom kako je opisano u uputama.
- Izvrsno uklanjanje mrlja na tapeciranim i tekstilnim površinama.
- Sredstvo za čišćenje se izvlači i usisava zajedno s prljavštinom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|1,7 / 2,9
|Količina zraka (l/s)
|16
|Vakuum (kPa)
|16
|Brzina prskanja (ml/min)
|350
|Tlak prskanja (MPa)
|0,16 - 0,22
|Snaga turbine (W)
|350
|Snaga pumpe (W)
|4
|Snaga uzimanja (W)
|350
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Nominalna veličina pribora ( )
|ID 30
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalni mod: / 46 (7,5 Ah) Normalni mod: / 37 (6,0 Ah)
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 235 x 250
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- crijevo za prskanje/usisavanje: 1.9 m
- Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
- Spremnik svježe vode
- Spremnik za prljavu vodu
- Deterdženti: RM 764 N, 125 ml
Oprema
- Blokada za transport crijeva
- Integrirani spremnik za pribor
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, narančasta
Videos
Područja primjene
- Uklanjanje mrlja na tapeciranim i namještajskim površinama.
- Ciljano tretiranje mrlja na tepisima.
- Uklanjanje mrlja na tekstilnim sjedalicama vozila.
- Čišćenje svih tekstilnih površina.