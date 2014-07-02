Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 30/4
Uređaj za ubrizgavanje sredstva za čišćenje pod tlakom Puzzi 30/4 je ekonomično rješenje za čišćenje velikih tekstilnih površina i osigurava ergonomski rad bez umaranja i s uštedom vremena.
Uređaj za ubrizgavanje sredstva za čišć. pod tlakom Puzzi 30/4 je sa 66 dB (A) najtiši mokri usisavač svoje vrste te je idealan za čišćenje bez buke. S kapacitetom svježe vode od 30 l i podnom mlaznicom širine 350 mm ovaj inovativni uređaj za ubrizgavanje sredstva za čišćenje pod tlakom posebno je prikladan za čišćenje velikih tekstilnih površina. Kod koncipiranja uređaja velika je pažnja posvećena ergonomskom radu bez umaranja i s uštedom vremena. Koncept rukovanja EASY-operation i ergonomski upright-koncept enormno olakšavaju rukovanje. Zbog lako razumljivih piktograma nisu potrebne duge faze obuke za rukovanje. Spremnik prljave vode se može izvaditi, ručka i geometrija spremnika su konstruirane za ergonomični transport. Spremnik se lako čisti pa je stoga također prikladan i za punjenje spremnika svježe vode. Kratka priprema štedi vrijeme i troškove. Uređaj pruža 30 % brže vrijeme sušenja u usporedbi s konkurencijom. Tome također doprinosi i fleksibilna usisna guma koja uvijek jamči optimalni kut usisavanja. Puzzi 30/4 ist – također i u vodoravnoj izvedbi s napunjenim spremnikom svježe vode – lako se transportira, a zahvaljujući velikim kotačima može se kretati i po stepenicama.
Značajke i prednosti
Utičnica za PW 30Integrirana utičnica omogućuje fleksibilnu primjenu PW 30/1 bez dodatnog izvora električne energije. Utičnica je kod nekorištenja učinkovito zaštićena poklopcem s automatskim zatvaranjem. PW 30/1 povećava površinski učinak, čisti pod rotirajućom četkom i podiže vlakna.
Demontažni spremnik za prljavu voduNa vanjskoj strani spremnika prljave vode postavljena je ručka radi zaštite od onečišćenja. Spremnik za prljavu vodu lako se vadi te se također može koristiti i za punjenje spremnika svježe vode. Kratki opis na stražnjoj strani spremnika za prljavu vodu lako i razumljivo objašnjava radne korake.
Iznimno tihPuzzi 30/4 je sa svega 66 dB(A) najtiši mokri usisavač svoje vrste. Zahvaljujući niskoj buci uređaj ima univerzalnu primjenu, prikladan i za radno vrijeme i u hotelima. Mala emisija buke štiti korisnika i omogućuje dulje intervale rada.
Veliki volumen spremnika
- Puzzi 30/4 može se bez problema transportirati položen na leđa čak i s punim spremnikom svježe vode zapremine 30 litara.
- Integrirani prikaz razine napunjenosti pokazuje korisniku uvijek aktualnu razinu svježe vode.
- Filtar za svježu vodu štiti komponente, a može se izvaditi radi čišćenja bez primjene alata.
Jednostavan koncept rukovanja EASY Operation
- Jednostavan odabir pomoću okretnog prekidača (isključivanje stroja, prskanje, usisavanje, raspršivanje-usisavanje).
- Samoobjašnjavajući piktogrami olakšavaju rukovanje.
- Lako dostupan položaj okretnog prekidača na vrhu stroja.
Ergonomski uspravni koncept
- Korisnici mogu raditi bez umora i uštedjeti vrijeme zahvaljujući dobro osmišljenom konceptu stroja.
- Ergonomski transport zahvaljujući posebnoj geometriji spremnika i ručki.
Veliki transportni kotači
- Puzzi 30/4 je, zahvaljujući velikim kotačima, jednostavan za manevriranje čak i kada je potpuno napunjen.
- Lakohodni kotači promjera 30 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|60 - 75
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Brzina prskanja (l/min)
|3
|Tlak prskanja (bar)
|4
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|30 / 15
|Snaga turbine (W)
|1200
|Snaga pumpe (W)
|70
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Dužina kabela (m)
|15
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|26
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 460 x 930
Opseg isporuke
- Utičnica za profesionalnu glavu za pranje: PW 30/1
- crijevo za prskanje/usisavanje: 4 m
- Mlaznica za pod: 350 mm
- Pištolj za prskanje/usisavanje
- D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
- cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a), 700 mm, Nehrđajući čelik
Oprema
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za pod, Žuta boja