Uređaj za ubrizgavanje sredstva za čišć. pod tlakom Puzzi 30/4 je sa 66 dB (A) najtiši mokri usisavač svoje vrste te je idealan za čišćenje bez buke. S kapacitetom svježe vode od 30 l i podnom mlaznicom širine 350 mm ovaj inovativni uređaj za ubrizgavanje sredstva za čišćenje pod tlakom posebno je prikladan za čišćenje velikih tekstilnih površina. Kod koncipiranja uređaja velika je pažnja posvećena ergonomskom radu bez umaranja i s uštedom vremena. Koncept rukovanja EASY-operation i ergonomski upright-koncept enormno olakšavaju rukovanje. Zbog lako razumljivih piktograma nisu potrebne duge faze obuke za rukovanje. Spremnik prljave vode se može izvaditi, ručka i geometrija spremnika su konstruirane za ergonomični transport. Spremnik se lako čisti pa je stoga također prikladan i za punjenje spremnika svježe vode. Kratka priprema štedi vrijeme i troškove. Uređaj pruža 30 % brže vrijeme sušenja u usporedbi s konkurencijom. Tome također doprinosi i fleksibilna usisna guma koja uvijek jamči optimalni kut usisavanja. Puzzi 30/4 ist – također i u vodoravnoj izvedbi s napunjenim spremnikom svježe vode – lako se transportira, a zahvaljujući velikim kotačima može se kretati i po stepenicama.