Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 30/4 E
Najtiši mokri usisavač svoje klase: Puzzi 30/4 E sa 66 dB(A). za čišć. tepiha velikih površina. Ergonom. upright koncept. Integrirani elementi grijanja (opc. grijanje spremnika svježe vode).
Učinkoviti uređaj s ekstrakcijom spreja Puzzi 30/4 E je sa svega 66 dB(A) najniži mokri usisavač u svojoj klasi. Uređaj ima spremnik za svježu vodu zapremine 30 litara i omogućuje čišćenje bez prekida na velikim površinama. Zahvaljujući integriranoj utičnici za PW 30/1 moguće je još povećati površinski učinak. Praktični upright koncept osigurava ergonomski rad uz uštedu prostora unatoč velikom volumenu. Uređaj ima integrirane elemente grijanja za opcionalno zagrijavanje spremnika svježe vode. Tako je svježu vodu moguće držati na istoj razini temperature – za prvoklasne rezultate čišćenja.
Značajke i prednosti
Iznimno tihSamo 66 dB(A).
Veliki volumen spremnikaČišćenje velikih površina.
Utičnica za PW 30Povećanje površinskog učinka i mehanička obrada vlakana.
Demontažni spremnik za prljavu vodu
- Spremnik se za pražnjenje može izvaditi.
Veliki transportni kotači
Veliki volumen spremnika
Dobro usisavanje
Velika snaga čišćenja
Ručka podesiva po visini
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|60 - 75
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Brzina prskanja (l/min)
|3
|Tlak prskanja (bar)
|4
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|30 / 15
|Snaga turbine (W)
|1200
|Snaga pumpe (W)
|70
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Dužina kabela (m)
|15
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|28
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 460 x 930
Opseg isporuke
- Utičnica za profesionalnu glavu za pranje: PW 30/1
- crijevo za prskanje/usisavanje: 4 m
- Pištolj za prskanje/usisavanje
Oprema
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za pod, Žuta boja
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