Učinkoviti uređaj s ekstrakcijom spreja Puzzi 30/4 E je sa svega 66 dB(A) najniži mokri usisavač u svojoj klasi. Uređaj ima spremnik za svježu vodu zapremine 30 litara i omogućuje čišćenje bez prekida na velikim površinama. Zahvaljujući integriranoj utičnici za PW 30/1 moguće je još povećati površinski učinak. Praktični upright koncept osigurava ergonomski rad uz uštedu prostora unatoč velikom volumenu. Uređaj ima integrirane elemente grijanja za opcionalno zagrijavanje spremnika svježe vode. Tako je svježu vodu moguće držati na istoj razini temperature – za prvoklasne rezultate čišćenja.