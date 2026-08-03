Robustan, izdržljiv, učinkovit: Puzzi 8/1 uređaj za ekstrakciju i prskanje iz Kärchera impresivno čisti presvlake i uklanja mrlje s tekstilnih površina s izvanrednim i higijenskim rezultatima čišćenja i visokom učinkovitošću. Kompaktni stroj za ekstrakciju i raspršivanje raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna i zatim je ponovno uklanja s rastvorenom prljavštinom. Ova izvrsna izvedba povratnog usisavanja također osigurava brzo sušenje i znači da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti – idealno za visoke zahtjeve stručnjaka za čišćenje u hotelskom i ugostiteljskom sektoru ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Također se može koristiti standardna, ekstra kratka mlaznica za presvlake za praktično, ergonomsko čišćenje uskih prostora. Zahvaljujući vrlo maloj težini i ergonomskoj ručki za nošenje, uređaj za ekstrakciju se lako može prenositi jednom rukom. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Poklopac uređaja i ručna mlaznica su prozirni za bolji pregled prljave vode.