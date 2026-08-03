Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1

Snažan stručnjak za čišćenje presvlaka, kao i za uklanjanje mrlja s tekstilnih površina: Puzzi 8/1 uređaj za ekstrakciju i prskanje s ergonomskom, posebno kratkom mlaznicom za presvlake.

Robustan, izdržljiv, učinkovit: Puzzi 8/1 uređaj za ekstrakciju i prskanje iz Kärchera impresivno čisti presvlake i uklanja mrlje s tekstilnih površina s izvanrednim i higijenskim rezultatima čišćenja i visokom učinkovitošću. Kompaktni stroj za ekstrakciju i raspršivanje raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna i zatim je ponovno uklanja s rastvorenom prljavštinom. Ova izvrsna izvedba povratnog usisavanja također osigurava brzo sušenje i znači da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti – idealno za visoke zahtjeve stručnjaka za čišćenje u hotelskom i ugostiteljskom sektoru ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Također se može koristiti standardna, ekstra kratka mlaznica za presvlake za praktično, ergonomsko čišćenje uskih prostora. Zahvaljujući vrlo maloj težini i ergonomskoj ručki za nošenje, uređaj za ekstrakciju se lako može prenositi jednom rukom. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Poklopac uređaja i ručna mlaznica su prozirni za bolji pregled prljave vode.

Značajke i prednosti
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1: Izvrsne performanse čišćenja
Izvrsne performanse čišćenja
Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1: Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Ručkom i tlačnim prekidačima možete upravljati samo jednim prstom. Praktičan oblik omogućuje različite položaje držanja. Usnik s crvenom mlaznicom osigurava učinkovitu potrošnju vode.
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1: Lagan i kompaktan, robustan dizajn
Lagan i kompaktan, robustan dizajn
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora. Dugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
  • Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
  • Ilustracija za brzo pokretanje za jednostavno rukovanje.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
  • Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
  • Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
  • Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
  • Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
  • Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Sklopiva kuka za kabel
  • Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
  • Praktičan i štiti kabele.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Veliki, otvoreni otvor za punjenje svježe vode
  • Praktično, sigurno i brzo se puni svježom vodom.
  • Jasno vidljiv indikator maksimalne razine.
  • Nema prolijevanja prilikom povlačenja ili guranja stroja.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake
  • Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
  • Sigurno skladištenje čak i tijekom transporta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. površinski učinak (m²/h) 12 - 18
Količina zraka (l/s) 71
Vakuum (mbar/kPa) 270 / 27
Brzina prskanja (l/min) 1
Tlak prskanja (bar) 1
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 8 / 7
Snaga turbine (W) 1200
Snaga pumpe (W) 40
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Dužina kabela (m) 7,5
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 8,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 524 x 332 x 442

Opseg isporuke

  • Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • Kvačica za kabel
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu

Oprema

  • integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
  • integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
  • mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, narančasta
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1
Videos
Područja primjene
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
  • Za ciljano uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
  • Za ciljano čišćenje presvlaka u higijenski osjetljivim područjima
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