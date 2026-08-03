Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further

Puzzi 8/1 Go!Further je crni aparat za ekstrakciju raspršivanjem ograničenog izdanja izrađen od 44% reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s ekskluzivnim priborom: bocom od 1 litre RM 764N OA.

Crni uređaj za ekstrakciju raspršivanjem Puzzi 8/1 Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 44 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i bocom deterdženta RM 764N OA od 1 litre. Sredstvo za čišćenje ekstrakcijom raspršivanjem pruža higijenske rezultate čišćenja pri čišćenju tapeciranog namještaja i uklanjanju mrlja s tekstilnih površina te impresionira svojom visokom isplativošću. Temeljita čistoća postiže se prskanjem otopine za čišćenje duboko u vlakna, a zatim usisavanjem olabavljene prljavštine. Učinkovit usisni kapacitet također omogućuje brzo sušenje i brzu ponovnu dostupnost. Uređaj za ekstrakciju raspršivanjem tako ispunjava visoke zahtjeve profesionalaca za čišćenje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kao i pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Standardna, ekstra kratka mlaznica za tapecirani namještaj olakšava čišćenje čak i uskih prostora. Mala težina u kombinaciji s ergonomskom ručkom za nošenje omogućuje jednostavan transport samo jednom rukom. Prozirni poklopac uređaja i ručna mlaznica pružaju jasan pogled na prljavu vodu.

Značajke i prednosti
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further: Izvrsne performanse čišćenja
Izvrsne performanse čišćenja
Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further: Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Ručkom i tlačnim prekidačima možete upravljati samo jednim prstom. Praktičan oblik omogućuje različite položaje držanja. Usnik s crvenom mlaznicom osigurava učinkovitu potrošnju vode.
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 44% reciklirane plastike¹⁾.
Lagan i kompaktan, robustan dizajn
  • Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica.
  • Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
  • Dugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost.
Uklonjiva, pametna, crna 2-u-1 posuda
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
  • Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
  • Ilustracija za brzi početak ispisana je bijelo za intuitivno rukovanje.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
  • Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
  • Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
  • Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
  • Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
  • Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Sklopiva kuka za kabel
  • Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
  • Praktičan i štiti kabele.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Veliki, otvoreni otvor za punjenje svježe vode
  • Praktično, sigurno i brzo se puni svježom vodom.
  • Jasno vidljiv indikator maksimalne razine.
  • Nema prolijevanja prilikom povlačenja ili guranja stroja.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake
  • Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
  • Sigurno skladištenje čak i tijekom transporta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. površinski učinak (m²/h) 12 - 18
Količina zraka (l/s) 71
Vakuum (mbar/kPa) 270 / 27
Brzina prskanja (l/min) 1
Tlak prskanja (bar) 1
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 8 / 7
Snaga turbine (W) 1200
Snaga pumpe (W) 40
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Dužina kabela (m) 7,5
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 8,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 13
Dimenzije (d × š × v) (mm) 524 x 332 x 442

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
  • Deterdženti: RM 764 N, 1 l
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • Kvačica za kabel
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu

Oprema

  • integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
  • integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
  • mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, narančasta
Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further
Područja primjene
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
  • Za ciljano uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
  • Za ciljano čišćenje presvlaka u higijenski osjetljivim područjima
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