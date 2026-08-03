Crni uređaj za ekstrakciju raspršivanjem Puzzi 8/1 Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 44 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i bocom deterdženta RM 764N OA od 1 litre. Sredstvo za čišćenje ekstrakcijom raspršivanjem pruža higijenske rezultate čišćenja pri čišćenju tapeciranog namještaja i uklanjanju mrlja s tekstilnih površina te impresionira svojom visokom isplativošću. Temeljita čistoća postiže se prskanjem otopine za čišćenje duboko u vlakna, a zatim usisavanjem olabavljene prljavštine. Učinkovit usisni kapacitet također omogućuje brzo sušenje i brzu ponovnu dostupnost. Uređaj za ekstrakciju raspršivanjem tako ispunjava visoke zahtjeve profesionalaca za čišćenje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kao i pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Standardna, ekstra kratka mlaznica za tapecirani namještaj olakšava čišćenje čak i uskih prostora. Mala težina u kombinaciji s ergonomskom ručkom za nošenje omogućuje jednostavan transport samo jednom rukom. Prozirni poklopac uređaja i ručna mlaznica pružaju jasan pogled na prljavu vodu.