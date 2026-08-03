Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further je crni aparat za ekstrakciju raspršivanjem ograničenog izdanja izrađen od 44% reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s ekskluzivnim priborom: bocom od 1 litre RM 764N OA.
Crni uređaj za ekstrakciju raspršivanjem Puzzi 8/1 Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 44 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i bocom deterdženta RM 764N OA od 1 litre. Sredstvo za čišćenje ekstrakcijom raspršivanjem pruža higijenske rezultate čišćenja pri čišćenju tapeciranog namještaja i uklanjanju mrlja s tekstilnih površina te impresionira svojom visokom isplativošću. Temeljita čistoća postiže se prskanjem otopine za čišćenje duboko u vlakna, a zatim usisavanjem olabavljene prljavštine. Učinkovit usisni kapacitet također omogućuje brzo sušenje i brzu ponovnu dostupnost. Uređaj za ekstrakciju raspršivanjem tako ispunjava visoke zahtjeve profesionalaca za čišćenje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kao i pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Standardna, ekstra kratka mlaznica za tapecirani namještaj olakšava čišćenje čak i uskih prostora. Mala težina u kombinaciji s ergonomskom ručkom za nošenje omogućuje jednostavan transport samo jednom rukom. Prozirni poklopac uređaja i ručna mlaznica pružaju jasan pogled na prljavu vodu.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenjaSavršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlakeRučkom i tlačnim prekidačima možete upravljati samo jednim prstom. Praktičan oblik omogućuje različite položaje držanja. Usnik s crvenom mlaznicom osigurava učinkovitu potrošnju vode.
Značajke održivostiDizajn s 44% reciklirane plastike¹⁾.
Lagan i kompaktan, robustan dizajn
- Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica.
- Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
- Dugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost.
Uklonjiva, pametna, crna 2-u-1 posuda
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
- Ilustracija za brzi početak ispisana je bijelo za intuitivno rukovanje.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
- Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
- Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
- Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
- Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
- Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Sklopiva kuka za kabel
- Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
- Praktičan i štiti kabele.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Veliki, otvoreni otvor za punjenje svježe vode
- Praktično, sigurno i brzo se puni svježom vodom.
- Jasno vidljiv indikator maksimalne razine.
- Nema prolijevanja prilikom povlačenja ili guranja stroja.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake
- Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
- Sigurno skladištenje čak i tijekom transporta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|12 - 18
|Količina zraka (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Brzina prskanja (l/min)
|1
|Tlak prskanja (bar)
|1
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|8 / 7
|Snaga turbine (W)
|1200
|Snaga pumpe (W)
|40
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|8,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
- Deterdženti: RM 764 N, 1 l
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Kvačica za kabel
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
Oprema
- integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
- integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, narančasta
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za ciljano uklanjanje mrlja na tekstilnim površinama
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
- Za ciljano čišćenje presvlaka u higijenski osjetljivim područjima
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