Puzzi 9/1 Bp
Za maksimalnu upravljivost pri dubinskom čišćenju presvlaka: naš robusni Puzzi 9/1 Bp baterijski uređaj za prskanje i ekstrakciju s ekstra kratkom mlaznicom za presvlake i još mnogo toga.
Jedini takve vrste na svijetu, s robusnom izdržljivošću i bežičnom fleksibilnošću: naš bežični Puzzi 9/1 Bp uređaj za prskanje i ekstrakciju. Kao jedini baterijski profesionalni uređaj za prskanje i ekstrakciju na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne propušta impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja pri čišćenju presvlaka i tekstila u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima; plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate dubinskog čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s opuštenom prljavštinom. Isporučuje se kao standard: ekstra kratka mlaznica za presvlake, vakumsko crijevo za prskanje, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano odlaganje pribora i još mnogo toga. Prilikom narudžbe ove verzije uređaja imajte na umu da se moćna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36V
Izdržljiv, robustan dizajn stroja
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Uklonjivi spremnik 2-u-1
Ergonomska ručka za nošenje
Integrirani spremnik za pribor
Mala težina
Niska radna buka
Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Površinski učinak (m²/h)
|12 - 18
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|9 / 7
|Količina zraka (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Brzina prskanja (l/min)
|0,5
|Tlak prskanja (MPa)
|0,16 - 0,22
|Snaga turbine (W)
|550
|Snaga pumpe (W)
|4
|Snaga uzimanja (W)
|575
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Nominalna veličina pribora ( )
|ID 32
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|540 x 332 x 460
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Filtar za zaštitu motora
- Filter svježe vode
- Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
- Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
- Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Tableti
Oprema
- Blokada za transport crijeva
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina