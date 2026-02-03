Puzzi 9/1 Bp

Za maksimalnu upravljivost pri dubinskom čišćenju presvlaka: naš robusni Puzzi 9/1 Bp baterijski uređaj za prskanje i ekstrakciju s ekstra kratkom mlaznicom za presvlake i još mnogo toga.

Jedini takve vrste na svijetu, s robusnom izdržljivošću i bežičnom fleksibilnošću: naš bežični Puzzi 9/1 Bp uređaj za prskanje i ekstrakciju. Kao jedini baterijski profesionalni uređaj za prskanje i ekstrakciju na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne propušta impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja pri čišćenju presvlaka i tekstila u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima; plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate dubinskog čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s opuštenom prljavštinom. Isporučuje se kao standard: ekstra kratka mlaznica za presvlake, vakumsko crijevo za prskanje, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano odlaganje pribora i još mnogo toga. Prilikom narudžbe ove verzije uređaja imajte na umu da se moćna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.

Značajke i prednosti
Puzzi 9/1 Bp: Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36V
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36V
Puzzi 9/1 Bp: Izdržljiv, robustan dizajn stroja
Izdržljiv, robustan dizajn stroja
Puzzi 9/1 Bp: Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlake
Uklonjivi spremnik 2-u-1
Ergonomska ručka za nošenje
Integrirani spremnik za pribor
Mala težina
Niska radna buka
Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Površinski učinak (m²/h) 12 - 18
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 9 / 7
Količina zraka (l/s) 57
Vakuum (kPa) 15
Brzina prskanja (l/min) 0,5
Tlak prskanja (MPa) 0,16 - 0,22
Snaga turbine (W) 550
Snaga pumpe (W) 4
Snaga uzimanja (W) 575
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Nominalna veličina pribora ( ) ID 32
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 540 x 332 x 460

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • Filtar za zaštitu motora
  • Filter svježe vode
  • Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
  • Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
  • Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Tableti

Oprema

  • Blokada za transport crijeva
  • Integrirani spremnik za pribor
Puzzi 9/1 Bp
Puzzi 9/1 Bp
Videos
Područja primjene
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
  • Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
  • Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
Pribor
Sredstva za čišćenje
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
