Jedini takve vrste na svijetu, s robusnom izdržljivošću i bežičnom fleksibilnošću: naš bežični Puzzi 9/1 Bp uređaj za prskanje i ekstrakciju. Kao jedini baterijski profesionalni uređaj za prskanje i ekstrakciju na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne propušta impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja pri čišćenju presvlaka i tekstila u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima; plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate dubinskog čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s opuštenom prljavštinom. Isporučuje se kao standard: ekstra kratka mlaznica za presvlake, vakumsko crijevo za prskanje, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano odlaganje pribora i još mnogo toga. Prilikom narudžbe ove verzije uređaja imajte na umu da se moćna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.