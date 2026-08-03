Puzzi 9/1 Bp Adv
Za dubinsko čišćenje: naš robusni Puzzi 9/1 Bp Adv akumulatorski čistač raspršivanjem s mlaznicom za presvlake i mlaznicom za pod.
Jedini takve vrste na svijetu, koji nudi iznimno robustan dizajn i bežičnu fleksibilnost: naše Puzzi 9/1 Bp Adv Pack bežični uređaj za čišćenje raspršivanjem. Kao jedini profesionalni standardni akumulatorski stroj za ekstrakciju raspršivača na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne prestaje impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja prilikom dubinskog čišćenja presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima: plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s otpuštenom prljavštinom. Standardno se isporučuju: mlaznica za presvlake, vakuumsko crijevo za raspršivanje, podna mlaznica, cijev za ekstrakciju raspršivanjem, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano skladištenje pribora i još mnogo toga.
Značajke i prednosti
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36VBežična sloboda kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima s 36 V Kärcher Battery Power+ baterijske platforme.
Izdržljiv, robustan dizajn strojaDugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost. Robusna i izdržljiva membranska pumpa. Dva velika gumba kojima se upravlja rukom ili nogom radi praktičnosti.
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepihaFleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja. Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje. Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
- Ilustracija za brzi početak Puzzi 9/1 Bp za poboljšanu sigurnost korisnika.
Ergonomska ručka za nošenje
- Jednostavan transport jednom rukom.
- Praktično i dobro izbalansiran stroj.
- Držač usisne cijevi integriran u ručku za nošenje za siguran i praktičan transport.
Integrirani spremnik za pribor
- Sav pribor moguće je praktično pospremiti na uređaj pa je stoga uvijek na dohvat ruke.
- Praktični, ugrađeni pretinac za odlaganje tableta sredstva za čišćenje.
- Sigurno pospremanje također i za vrijeme transporta.
Praktična mlaznica za presvlake
- Jednostavno, ali temeljito čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja.
- Savršeno za čišćenje unutrašnjosti vozila.
- Zbog male visine idealno za primjenu u suženim prostorima.
Mala težina
- Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica.
- Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
- Lagani početnički stroj.
Niska radna buka
- Prikladan čak i za čišćenje u područjima osjetljivima na buku i noću.
- Povećava udobnost korištenja.
- Vrlo tih stroj za početni segment.
Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje
- Otopina za čišćenje se raspršuje duboko u vlakna pod pritiskom.
- Temeljito uklanjanje otopine za čišćenje i ukorijenjene nečistoće.
- Brzo sušenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Površinski učinak (m²/h)
|12 - 18
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|9 / 7
|Količina zraka (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Brzina prskanja (l/min)
|0,5
|Tlak prskanja (MPa)
|0,16 - 0,22
|Snaga turbine (W)
|550
|Snaga pumpe (W)
|4
|Snaga uzimanja (W)
|575
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Nominalna veličina pribora ( )
|ID 32
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|540 x 332 x 460
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a), 700 mm, Željezo
- Filtar za zaštitu motora
- Filter svježe vode
- Mlaznica za tapecirane površine
- Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
- Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Tableti
- Pištolj za prskanje/usisavanje
Oprema
- Blokada za transport crijeva
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
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