Puzzi 9/1 Bp Adv

Za dubinsko čišćenje: naš robusni Puzzi 9/1 Bp Adv akumulatorski čistač raspršivanjem s mlaznicom za presvlake i mlaznicom za pod.

Jedini takve vrste na svijetu, koji nudi iznimno robustan dizajn i bežičnu fleksibilnost: naše Puzzi 9/1 Bp Adv Pack bežični uređaj za čišćenje raspršivanjem. Kao jedini profesionalni standardni akumulatorski stroj za ekstrakciju raspršivača na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne prestaje impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja prilikom dubinskog čišćenja presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima: plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s otpuštenom prljavštinom. Standardno se isporučuju: mlaznica za presvlake, vakuumsko crijevo za raspršivanje, podna mlaznica, cijev za ekstrakciju raspršivanjem, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano skladištenje pribora i još mnogo toga.

Značajke i prednosti
Puzzi 9/1 Bp Adv: Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36V
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ 36V
Bežična sloboda kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima s 36 V Kärcher Battery Power+ baterijske platforme.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Izdržljiv, robustan dizajn stroja
Izdržljiv, robustan dizajn stroja
Dugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost. Robusna i izdržljiva membranska pumpa. Dva velika gumba kojima se upravlja rukom ili nogom radi praktičnosti.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepiha
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepiha
Fleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja. Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje. Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
  • Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
  • Ilustracija za brzi početak Puzzi 9/1 Bp za poboljšanu sigurnost korisnika.
Ergonomska ručka za nošenje
  • Jednostavan transport jednom rukom.
  • Praktično i dobro izbalansiran stroj.
  • Držač usisne cijevi integriran u ručku za nošenje za siguran i praktičan transport.
Integrirani spremnik za pribor
  • Sav pribor moguće je praktično pospremiti na uređaj pa je stoga uvijek na dohvat ruke.
  • Praktični, ugrađeni pretinac za odlaganje tableta sredstva za čišćenje.
  • Sigurno pospremanje također i za vrijeme transporta.
Praktična mlaznica za presvlake
  • Jednostavno, ali temeljito čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja.
  • Savršeno za čišćenje unutrašnjosti vozila.
  • Zbog male visine idealno za primjenu u suženim prostorima.
Mala težina
  • Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica.
  • Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
  • Lagani početnički stroj.
Niska radna buka
  • Prikladan čak i za čišćenje u područjima osjetljivima na buku i noću.
  • Povećava udobnost korištenja.
  • Vrlo tih stroj za početni segment.
Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje
  • Otopina za čišćenje se raspršuje duboko u vlakna pod pritiskom.
  • Temeljito uklanjanje otopine za čišćenje i ukorijenjene nečistoće.
  • Brzo sušenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Površinski učinak (m²/h) 12 - 18
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 9 / 7
Količina zraka (l/s) 57
Vakuum (kPa) 15
Brzina prskanja (l/min) 0,5
Tlak prskanja (MPa) 0,16 - 0,22
Snaga turbine (W) 550
Snaga pumpe (W) 4
Snaga uzimanja (W) 575
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Nominalna veličina pribora ( ) ID 32
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 13
Dimenzije (d × š × v) (mm) 540 x 332 x 460

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a), 700 mm, Željezo
  • Filtar za zaštitu motora
  • Filter svježe vode
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
  • Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Tableti
  • Pištolj za prskanje/usisavanje

Oprema

  • Blokada za transport crijeva
  • Integrirani spremnik za pribor
Puzzi 9/1 Bp Adv
Puzzi 9/1 Bp Adv
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Područja primjene
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
  • Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
  • Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
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