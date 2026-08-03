Jedini takve vrste na svijetu, koji nudi iznimno robustan dizajn i bežičnu fleksibilnost: naše Puzzi 9/1 Bp Adv Pack bežični uređaj za čišćenje raspršivanjem. Kao jedini profesionalni standardni akumulatorski stroj za ekstrakciju raspršivača na tržištu, ovaj Puzzi nikada ne prestaje impresionirati svojim iznimnim performansama i maksimalnom slobodom kretanja prilikom dubinskog čišćenja presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina u bilo kojoj industriji, bilo da se radi o hotelima ili ugostiteljstvu, servisiranju vozila ili čišćenju zgrada. Unatoč svojoj snazi, ovaj Puzzi je iznimno tih, što ga čini idealnim za korištenje u javnim prostorima: plus njegova ergonomski dizajnirana ručka znači da se može lako nositi jednom rukom. Za najbolje rezultate čišćenja, otopina za čišćenje se tlači i raspršuje duboko u tekstilna vlakna, a zatim se ponovno usisava zajedno s otpuštenom prljavštinom. Standardno se isporučuju: mlaznica za presvlake, vakuumsko crijevo za raspršivanje, podna mlaznica, cijev za ekstrakciju raspršivanjem, 2-u-1 spremnik za svježu i prljavu vodu, integrirano skladištenje pribora i još mnogo toga.